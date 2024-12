Os melhores do cinema em 2024

As listas de melhores do cinema são tradicionais no final de cada ano. É uma maneira de relembrar e homenagear os diversos filmes que marcaram a trajetória dos cinéfilos ao longo do período. Em 2024, um filme especial se destacou pela sua capacidade de comover e emocionar: A Menina Silenciosa, de Colm Bairéad (foto).

Baseado no livro Foster, da escritora irlandesa Claire Keegan, publicado em 2010, o filme narra a história de Cáit, uma menina introspectiva que passa o verão na casa de parentes distantes e mais velhos. Lá, ela descobre novas possibilidades de afeto e acolhimento, após ter sido emocionalmente negligenciada pelos pais.

A Menina Silenciosa foi indicado ao Oscar 2023 na categoria de Melhor Filme Internacional (o primeiro filme irlandês a concorrer na categoria) e recebeu o prêmio de Melhor Fotografia no European Film Awards 2022. Trata-se de uma obra bela e emocionante, exibida no Cine Líbero Luxardo, que merece o destaque e a atenção de todos os apaixonados por cinema.

Outros filmes essenciais na lista de melhores de 2024 incluem Anatomia de uma Queda, Zona de Interesse, Monster, Ainda Estou Aqui e Dias Perfeitos. O cinema brasileiro também brilhou, especialmente com o sucesso de crítica e público de Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, que desperta o anseio de que a obra continue conquistando prêmios e atraindo espectadores em todo o mundo.

Novas produções de cineastas renomados, como Woody Allen, Alexander Sokurov, Ryusuke Hamaguchi, Pedro Almodóvar, Aki Kaurismäki, Francis Ford Coppola e Yorgos Lanthimos, merecem a atenção dos cinéfilos. Além disso, é motivo de celebração a chegada de outros talentos ao cenário cinematográfico, como Celine Song e Ilker Çatak, que se destacam por realizarem filmes de forma inteligente e sensível.

Em outras categorias, foi extraordinário presenciar tanto talento em áreas como melhor atriz, melhor ator, direção, roteiro e documentário.

Confira minha seleção dos melhores filmes de 2024, que será apresentada na eleição dos melhores do cinema de 2024, promovida pela Associação de Críticos de Cinema do Pará (ACCPA) e pelo Centro de Estudos Cinematográficos (CEC):

Filmes:

1) A Menina Silenciosa de Colm Bairéad

2) Anatomia de uma queda de Justine Triet

3) Zona de Interesse de Jonathan Glazer

4) Monster de Kore-eda Hirokazu

5) Ainda estou aqui de Walter Salles

6) Dias Perfeitos de Win Wenders

7) Conto de Fadas de Alexander Sokurov

8) Golpe de Sorte em Paris de Woody Allen

9) O Mal não Existe de Ryusuke Hamaguchi

10) O Quarto do Lado de Pedro Almodóvar

11) Folhas de Outono de Aki Kaurismäki

12) Vidas Passadas de Celine Song

13) A Sala dos Professores de Ilker Çatak

14) Pobres Criaturas de Yorgos Lanthimos

15) Megalópolis de Francis Coppola

Outros filmes: O Segundo Ato de Mr. Oizo, Duna II de Denis Villeneauve; Alien Romulus de Fede Alvarez; Reality de Tina Satter e Beatles '64 de David Tedeschi.

Outras categorias:

Melhor diretor: Colm Bairéad (A Menina Silenciosa)

Melhor ator: Koji Yakusho (Dias Perfeitos)

Melhor Atriz: Sandra Huller/Fernanda Torres (Anatomia de uma queda/Ainda estou aqui)

Melhor ator coadjuvante: Milo Machado Graner (Anatomia de uma queda)

Melhor atriz coadjuvante: Fernanda Montenegro (Ainda estou aqui)

Melhor roteiro original: Anatomia de uma queda

Melhor roteiro adaptado: A Menina Silenciosa

Melhor Cenografia: Ainda estou aqui

Melhor fotografia: A Menina Silenciosa

Melhor trilha musical: Dias Perfeitos

Melhor Figurino: A Menina Silenciosa

Melhor montagem: Zona de Interesse

Melhor Documentário: Beatles '64 de David Tedeschi e 20 dias em Mariupol de Mstyslav Chernov

Melhor animação: Divertidamente 2

Melhor Efeitos especiais: Duna 2

Menção especial: atuação de Catherine Clinch no filme A Menina Silenciosa