Os anos 1970: Uma década de ouro para o cinema

A década de 1970 foi um período notável na história do cinema, abrigando uma série de obras que deixaram uma marca indelével. Diretores de várias nacionalidades exploraram uma diversidade de gêneros e se aventuraram a abordar questões polêmicas, políticas, sociais e culturais, contribuindo para a criação de filmes memoráveis. Em um gesto oportuno de apreciação a esse período cinematográfico, a Cinemateca Brasileira, localizada em São Paulo, organizou uma mostra dedicada aos filmes lançados em 1973.

Alguns dos filmes exibidos nessa mostra enfrentaram proibições no Brasil na época, como A Comilança de Marco Ferreri. Outros, como O Exorcista dirigido por William Friedkin, alcançaram sucesso estrondoso nas bilheteiras ao redor do mundo. Além disso, não podemos esquecer obras que se tornaram marcos na história do cinema brasileiro, como Tati, a Garota de Bruno Barreto e Sagarana: O Duelo de Paulo Thiago. Esses filmes, cada um à sua maneira, contribuíram para moldar e enriquecer o panorama cinematográfico da década de 1970.

Assistir ou revisitar essas obras é fundamental para compreender o desenvolvimento do cinema como forma de arte. É imperativo que estimulemos nossa cultura cinematográfica, especialmente ao mergulharmos em produções de diferentes épocas. Atualmente, com a evidente redução de lançamentos de filmes em formatos físicos, como DVD e Blu-ray, torna-se cada vez mais desafiador acessar obras cinematográficas que abarcam distintas eras, as quais nos proporcionam insights sobre contextos e propostas estéticas de cineastas que contribuíram significativamente para a transformação do cinema através de seu talento.

A exibição desta mostra ressalta a importância de iniciativas culturais promovidas por cinematecas e cineclubes, que desempenham um papel crucial ao trazer à tona filmes que demandam ser apreciados ou revisitados por gerações de apaixonados pelo cinema, ansiosos por aprofundar seus conhecimentos e expandir sua paixão por essa arte. Portanto, gostaria de parabenizar os curadores da Cinemateca Brasileira por sua valiosa contribuição, e espero ansiosamente que iniciativas semelhantes se espalhem por Belém, atingindo nossos cinemas alternativos, como o Cinema Olympia e o Cine Líbero Luxardo, que, embora estejam em reforma, em breve retomarão seu papel fundamental como espaços para cinéfilos em nossa região.

Não deixe de conferir alguns dos filmes destacados na mostra e procure assisti-los, caso estejam disponíveis em plataformas de streaming ou outras fontes audiovisuais: O Espírito da Colmeia de Victor Erice, A Noite Americana de François Truffaut, O Homem de Palha de Robin Hardy, A Montanha Sagrada de Alejandro Jodorowsky, Planeta Fantástico de René Laloux, Ana e os Lobos de Carlos Saura, Amarcord de Federico Fellini, Terra de Ninguém de Terrence Malick, Caminhos Perigosos de Martin Scorsese, Golpe de Mestre de George Roy Hill e Verdades e Mentiras de Orson Welles.

Oscar

A indicação do filme "Retratos Fantasmas," dirigido por Kleber Mendonça Filho, para a disputa do Oscar de Melhor Filme Internacional é extremamente gratificante. Tenho grandes expectativas de que o filme não apenas seja indicado, mas também premiado. Parabéns a Kleber Mendonça Filho por essa conquista notável!

Sessão cineclubista

O Cineclube Fibra exibiu, no dia 2/9, o filme Patch Adams - O Amor é Contagioso. A sessão teve interessante debate com minha participação, do professor Marcos Valério e do fisioterapeuta Breno Pereira da Costa que tem um belo e dedicado trabalho com crianças. Breno fez um emocionante relato sobre sua atividade explicando como utiliza as roupas de super-heróis para entreter e engajar as crianças na fisioterapia!

Podcast

Participei da gravação de um podcast sobre cinema, ao lado da minha mestra e amiga, a professora e crítica de cinema Luzia Álvares. Foi um momento histórico com uma das personalidades mais influentes do cinema em Belém. Você pode assistir ao podcast no link

Dica da semana

Alma em Suplício de Michael Curtiz. Do diretor do clássico Casablanca. Oscar de melhor atriz para Joan Crawford (Cineclube SINDMEPA. Terça-feira, dia 19/09, às 19h. Entrada gratuita)