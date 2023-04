O Cinema e a Semana Santa

A semana santa é um período de fé que se renova a cada ano. No Cinema, diversas recordações de filmes religiosos e sobre Jesus Cristo surgem de modo imediato. Até o início dos anos 1990, a exibição de filmes sobre Jesus foi tradição bem sucedida que levou muitos espectadores aos cinemas. Nesse período, muitos clássicos religiosos realizados nos anos 1950, por exemplo, foram reexibidos em algumas salas de cinema. Em Belém, lembro-me de assistir Os Dez Mandamentos (1955) de Cecil B. DeMille em uma semana santa nos anos 1980 na sessão das 12 h. O filme tem quatro horas de duração e tinha apenas três sessões diárias: 12h, 16h e 20h. Pensei que a sessão de meio dia tivesse menos público, mas foi incrível perceber que a sessão estava praticamente lotada com grande público (em silêncio) em uma sala de exibição que tinha mais de mil lugares.

cine news O Evangelho Segundo São Mateus O Rei dos Reis Jesus Cristo A Maior História de Todos os Tempos

A tradição de exibir filmes religiosos nesse período deixou de existir parcialmente após a chegada dos filmes em VHS e DVD. Mas o Cinema Olympia durante muitos anos manteve em sua programação a exibição de filmes sobre Cristo. Entre outros filmes religiosos, um dos mais exibidos no Olympia foi A Vida e Paixão de Cristo (1905) de Ferdinand Zecca. Houve uma sessão especialíssima desse filme no projeto Cinema e Música do Olympia como interpretação musical ao vivo para uma obra realizada no período do cinema silencioso.

Outras obras fílmicas sobre Cristo foram realizadas. Algumas tradicionais, outras polêmicas. É válido procurar assistir esses e outros filmes sobre Cristo e/ou religiosos. Indico ao leitor algumas produções para assistir ou rever nos próximos dias como meio de entender a bela história de amor e fé de Jesus Cristo que é transmitida na maioria dos filmes produzidos em várias décadas e gerar memórias afetivas e familiares. Feliz Páscoa!

Filmes

A Vida e Paixão de Cristo (1905) de Ferdinand Zecca (DVD)

Nascimento, Vida e Morte de Cristo (1906) de Alice Guy-Blaché (YouTube)

Da Manjedoura a Cruz (1912) de Sidney Olcott (DVD)

Os 10 Mandamentos (1956) de Cecil B.

DeMille (Telecine Play e DVD)

O Rei dos Reis (1961) de Nicholas Ray (DVD)

O Evangelho Segundo São Mateus (1964) de Pier Paolo Pasolini (DVD)

A Maior História de Todos os Tempos (1965) de George Stevens (DVD)

Jesus Cristo Superstar (1973) de Norman Jewison (DVD)

Jesus de Nazaré (1977) de Franco Zefirelli (DVD)

Última Tentação de Cristo (1988) de Martin Scorsese (DVD)

A Paixão de Cristo (2004) de Mel Gibson (Telecine Play)

Feliz Páscoa!

Livro sobre Ramon de Baños

O professor Pere Petit lançará o livro Ramon de Baños: Um pioneiro do Cinema Catalão na Amazônia. É uma publicação importante sobre a história do cinema de nosso estado a partir de pesquisas feitas durante muitos anos pelo autor. Ramon de Baños produziu cerca de trinta documentários e foi responsável pela Pará Films Jornal, primeira revista cinematográfica produzida na Amazônia sobre as atualidades culturais, políticas e econômicas da região. Baños foi o mais importante cineasta que trabalhou no estado do Pará nos tempos da Belle Époque. O lançamento do livro será no dia 12 de abril na loja Ná Figueiredo. Parabéns ao professor Pere Petit por sua contribuição a pesquisa e história do cinema realizado no Pará.

Lennon

The Lost Weekend: A Love Story (2022) de Brandstein, Richard Kaufman e Stuart Samuels é um documentário sobre um período importante da vida de John Lennon. O filme mostra diversas histórias de Lennon a partir de seu romance May Pang. Espero que esse documentário seja lançado nos cinemas no Brasil, mas provavelmente estará disponível apenas em canais de streaming.

Sakamoto

Ryuichi Sakamoto tornou-se imortal. Sua obra é profundamente complexa e merece atenção. As trilhas musicais que ele compôs para diversos filmes são impressionantes, especialmente Furyo Em Nome da Honra (1983) de Nagisa Oshima com David Bowie. Ouça Sakamoto e perceba seu talento e genialidade. Obrigado, Sakamoto.

Dica da Semana

Como Água para Chocolate (1992) de Alfonso Arau. Com Marco Leonardi, Lumi Cavazos. (Cineclube SINDMEPA. Dia 11/4 às 19 h com entrada franca).