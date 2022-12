Minha trajetória como cinéfilo foi desenvolvida por diversas cinematografias que foram assistidas, em sua maioria, em filmes exibidos nos cineclubes. Por meio de várias sessões cineclubistas foi possível ter acesso a produções da Itália, Suécia, França, Suíça, Alemanha, entre outros países que raramente tinham suas produções exibidas nos cinemas comerciais. E, entre tantas cinematografias extraordinárias, as produções cinematográficas japonesas sempre me encantaram de modo intenso. Filmes de Akira Kurosawa como Viver (1951) e Derzu Uzala (1975) e Yasujiro Ozu como Fim de Verão (1961) e Era uma vez em Tóquio (1953) me despertaram sensibilidade artística extraordinária e me estimularam a apreciar outros cineastas e filmes desse país.

A programação de filmes do cineclube da Associação de Críticos de Cinema do Pará (ACCPA) sempre evidenciou os filmes japoneses e foi por meio desse cineclube que assisti Viver de Kurosawa e Fim de Verão de Ozu, entre outros filmes maravilhosos desse país. Outros cineastas japoneses me impressionaram e ajudaram a ampliar minha cinefilia como Kaneto Shindo (Onibaba), Keiji Mizoguchi (Os Amantes Crucificados/Contos da Lua Vaga) e Nagisa Oshima (Império dos Sentidos/Império da Paixão). Recentemente, uma nova geração de cineastas japoneses tem conquistado respeito e admiração como Hirozaku Koreeda (Pais e Filhos/Assunto de Família) e Ryûsuke Hamaguchi (Drive my Car), logo, é necessário acompanhar novas e clássicas obras fílmicas desse país.

O cine Líbero Luxardo exibe a Mostra de Cinema Japonês com títulos inéditos que incluem narrativas com diversos assuntos sociais, dramas emocionantes e anime para o público infanto-juvenil. A programação tem duas sessões diárias até o dia 21/12 com entrada franca. Felizmente, Belém está no circuito exibição de vários festivais e mostras. Nos últimos anos, a mostra de cinema japonês e um festival de cinema italiano foram exibidos no cinema Olympia. A Mostra de Cinema Japonês 2022 é uma realização do Consulado do Japão em Belém e a Fundação Japão em parceria com o Governo do Estado do Pará por meio da Fundação Cultural do Pará.

Confiras os filmes da mostra que já foram exibidos e outros que estão na programação até quarta-feira, dia 21/12/22:

Programação:

15/12: O Bentô do meu pai de Masakazu Fukatsu/Outro mundo (foto) de Junji Sakamoto.

16/12: Kappa: O duende do rio e o Sampei de Toshio Hirata/Dizem que nada fica como está de Joe Odagiri

17/12: Todos os dias são bons dias de Tatsushi Omori/E seu pássaro pode cantar de Sho Miyake

18/12: Pop in Q de Naoki Miyahara/ Mar do renascimento de Kazuya Shiraishi

20/12: Dizem que nada fica como está de Joe Odagiri/ E seu pássaro pode cantar de Sho Miyake

21/12: Mar do renascimento de Kazuya Shiraishi/ Outro mundo de Junji Sakamoto

Badalamenti

O excelente compositor de trilhas musicais Angelo Badalamenti faleceu essa semana. Ele teve seu trabalho conhecido e reconhecido no cinema principalmente pela parceria com o cineasta David Lynch em diversos filmes como Veludo Azul (1986), Coração Selvagem (1990), Estrada Perdida (1997) e Cidade dos Sonhos (2001). Badalamenti trabalhou junto com Lynch na série de TV Twin Peaks (1990) em uma trilha musical formidável! Ele tinha 85 anos. Obrigado, Angelo Badalamenti!

SESC Pará

Agradeço o convite do SESC Pará para participar da Mostra SESC de Cinema com a palestra sobre Cinema Paraense. Parabéns ao SESC Pará pela realização dessa Mostra e pela construção da excelente sala de cinema Cine SESC Ver-o-Peso.

Belas Artes à Lá Carte

O excelente canal de streaming Belas Artes à La Carte disponibiliza aos seus assinantes vários filmes indicados pela revista britânica Sight & Sound como os melhores de todos os tempos. Ótima oportunidade para assistir ou rever filmes excelentes como Era Uma Vez em Tóquio de Yasujiro Ozu, A Regra do Jogo de Jean Renoir e O Espelho de Andrei Tarkovski.

Dicas da semana

Mostra de Cinema Japonês. De 15 a 21/12/22. Entrada franca (Cine Líbero Luxardo).

A Felicidade não se Compra de Frank Capra. Com James Stewart e Donna Reed. Um clássico inesquecível do cinema. Dia 20/12/22 às 19h. Entrada franca (Cineclube do Sindicato dos Médicos do Pará).