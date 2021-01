Hora de fazer o Cinema em casa! Veja os melhores filmes disponíveis no YouTube

Cinema em Casa

Filmes disponíveis no YouTube

Na semana passada indiquei filmes disponíveis em diferentes plataformas audiovisuais, em sua maioria, com valores pagos pelos assinantes. Alguns leitores solicitaram mais indicações, mas em entendo que é importante também selecionar filmes que estejam disponíveis gratuitamente. Um dos canais mais acessados pelos cinemaníacos é o YouTube.

Nos últimos anos houve um crescimento na disponibilização de filmes completos neste canal que, muitas vezes, é pouco pesquisado na questão de produções que marcaram significativos períodos da história do cinema. Evidentemente que as versões dubladas são mais procuradas, mas minha preferência é sempre pelos filmes legendados como meio de valorizar o trabalho original de tantos profissionais envolvidos na produção de um filme. Tenho maior respeito pela dublagem, especialmente brasileira que, em sua maioria, realiza ótimos trabalhos, mas na dúvida de buscar um filme no YouTube, os legendados são prioridade.

A seleção de filmes para indicação nesta semana tem filmes de vários gêneros e diretores. Espero que o leitor se interesse em se informar e assistir sobre as produções incluídas nesta que tem Charles Chaplin, Buster Keaton, filmes nacionais e clássicos dos cinemas americano e italiano.

Boas sessões! Previna-se! Use máscara!

Indicações:

Luzes da Cidade - de Charles Chaplin

Um homem pobre se apaixona por uma jovem florista cega nas ruas da cidade. Ele faz de tudo para ajudá-la a se curar e ainda enfrenta diversas confusões com um amigo rico que bêbado é solidário, mas sóbrio o renega. Um dos maiores filmes da história do cinema. (Divulgação)

Ladrões de Bicicleta - de Vittorio De Sica

Um homem humilde luta para sustentar a família. Precisando de uma bicicleta para começar em um novo emprego, ele penhora coisas de sua casa, mas bicicleta é roubada e ele sai junto com o filho para procurá-la pela cidade. Um dos filmes mais importantes do movimento neorrealista italiano. (Divulgação)

Vidas Secas - de Nelson Pereira dos Santos

Uma família pobre tenta escapar da seca no sertão nordestino procurando trabalho e alimentação. Adaptação da obra de Graciliano Ramos. Um dos maiores filmes brasileiro de acordo com a Associação Brasileira de Críticos de Cinema (ABRACCINE). (Divulgação)

Chuvas de Verão - de Carlos Diegues

Um homem se aposenta e decide viver com tranquilidade no bairro onde mora, mas se envolve com os problemas de sua filha, dos amigos e vizinhança. E tenta reaprender o que é amar quando, sua vizinha de tantos anos chama sua atenção e uma relação de amizade e amor. Belíssimo filme do mesmo diretor de Xica da Silva e Deus é Brasileiro. (Divulgação)

O Piano - de Jane Champion

Uma mulher que não fala desde os seis anos de idade se muda para a Nova Zelândia em companhia da filha para conhecer seu futuro marido. Ela se apaixona por outro homem que adquire seu piano, desprezado pelo marido, e descobre fortes sentimentos. Vencedor da Palma de Ouro no Festival de Cannes. (Divulgação)

Sangue, Suor e Lágrimas - de Raoul Walsh

Durante a Segunda Guerra Mundial, um insubordinado piloto encontra dificuldades quando finalmente é promovido. Clássico de um dos diretores mais importantes do cinema americano. (Divulgação)

O Prisioneiro da Ilha dos Tubarões - de John Ford

Após o assassinato do Presidente Lincoln, um homem procura o médico Samuel Mudd e pede socorro. O paciente é o assassino de Lincoln e, desconhecendo o fato, Samuel o trata. Durante as investigações do assassinato, evidências apontam para o envolvimento do médico no crime por conta do episódio, levando o médico a ser sentenciado à pena perpétua. Um dos filmes mais importantes da carreira do cineasta John Ford, um dos diretores mais influentes e importantes da sétima arte. (Divulgação)

Como era Verde o meu Vale - de John Ford

Um homem com mais de 50 anos se prepara para deixar o vale onde sempre viveu. Ele começa a relembrar acontecimentos marcantes de sua vida, em especial a época em que tinha seis anos de idade. Vencedor de vários Oscars. Outro clássico do genial John Ford. (Divulgação)

O Silêncio - de Ingmar Bergman

Duas irmãs e o filho de uma delas viajam para um país da Europa Central durante a guerra. A guerra serve como um frio pano de fundo para o drama e a história se desenvolve no cenário de um hotel praticamente deserto. O filme encerra a Trilogia do Silêncio de Ingmar Bergman. Uma obra-prima! (Divulgação)

A General