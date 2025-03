Filme brasileiro no Oscar 2025

A edição de 2025 do Oscar, o maior prêmio do cinema americano, acontecerá no dia 02/03, gerando grande expectativa entre o público que aprecia cinema, especialmente em relação às possíveis premiações do filme brasileiro Ainda Estou Aqui (foto) de Walter Salles.

Neste ano, as indicações do filme brasileiro para Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz levaram um grande público aos cinemas para assistir ao belo longa de Salles. Assim, é provável que o Oscar tenha uma grande audiência no Brasil, impulsionada pela expectativa de uma premiação inédita para um filme brasileiro.

(Divulgação)

A edição de 2025 do Oscar apresenta filmes indicados de alta qualidade fílmica, embora, de certo modo, não no mesmo nível de outras edições da cerimônia. Entre os concorrentes, Conclave tem fortes chances de ganhar os prêmios de Melhor Filme e Melhor Ator (Ralph Fiennes), enquanto Ainda Estou Aqui pode levar as estatuetas de Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz (Fernanda Torres). Em outras categorias, há diversos favoritos, mas é possível que surjam surpresas na premiação.

Apesar das polêmicas intensas – e muitas vezes exageradas – envolvendo vários filmes indicados, espero que o Oscar 2025 seja lembrado pela qualidade das produções selecionadas. Trata-se de um prêmio controverso, marcado por grandes injustiças com artistas de alto nível, sendo muitas vezes mais lembrado por seus equívocos do que por seus acertos. No entanto, é inegável seu impacto popular, mobilizando cinéfilos e cinemaníacos. É sempre bom ver o cinema em destaque.

Nesta edição, torço para que o excelente filme de Walter Salles seja premiado e que Fernanda Torres conquiste o prêmio de Melhor Atriz!

Para colaborar com os debates sobre o Oscar, publico uma relação de alguns indicados, favoritos e meus preferidos ao Oscar 2025. E viva o cinema e os filmes, que sempre serão minha prioridade em minha trajetória cinéfila!

Filme

Anora, O Brutalista, Um completo desconhecido, Conclave, Duna: Parte 2', Emilia Pérez, Ainda estou aqui, Nickel boys, A Substância, Wicked.

Favorito: Conclave. Preferido: Ainda estou aqui.

Ator

Adrien Brody (O Brutalista), Timothée Chalamet (Um completo desconhecido), Colman Domingo (Sing sing), Ralph Fiennes (Conclave), Sebastian Stan (O Aprendiz).

Favoritos: Ralph Fiennes, Adrien Brody. Preferido: Ralph Fiennes

Atriz

Cynthia Erivo (Wicked), Karla Sofía Gascón (Emilia Pérez), Mikey Madison (Anora), Demi Moore (A Substância), Fernanda Torres (Ainda estou aqui).

Favoritas: Fernanda Torres, Demi Moore. Preferida: Fernanda Torres.

Direção

Sean Baker (Anora), Brady Corbet (O Brutalista), James Mangold (Um completo desconhecido), Jacques Audiard (Emilia Pérez), Coralie Fargeat (A Substância).

Favoritos: Brady Corbet (O Brutalista), Coralie Fargeat (A Substância). Preferido: Brady Corbet.

Melhor filme internacional

Ainda estou aqui (Brasil), A Garota da Agulha (Dinamarca), Emília Pérez (França), A Semente do Fruto Sagrado (Alemanha), Flow (Letônia).

Favorito: Emília Perez. Preferido: Ainda estou aqui.

Hackman

Gene Hackman, um dos maiores atores do cinema, faleceu esta semana. Ele foi um dos artistas que mais despertou minha atenção e admiração desde a adolescência. A intensidade de suas atuações me impressionou em diversos filmes, e sempre o tive como referência de ator extraordinário, que dignificava as produções das quais participava de maneira expressiva e marcante. Lembro-me de várias atuações históricas de Hackman em filmes como Espantalho, Bonnie e Clyde, Mississippi em Chamas, Os Imperdoáveis, A Conversação e A Outra. Atuações impressionantes, que merecem respeito e admiração de todos que apreciam a arte da interpretação. Obrigado, Gene Hackman!