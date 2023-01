As Time Goes By: Clássico Casablanca completa 80 anos

Casablanca de Michael Curtiz é um dos maiores clássicos do cinema e completou 80 anos de seu lançamento nos cinemas americanos em novembro do ano passado. Lembro-me quando iniciei minha trajetória cinéfila e entendi que era essencial assistir os clássicos da sétima arte, mas muitos filmes não estavam disponíveis para exibição nos cinemas, nos anos 1970. Felizmente, os cineclubes conseguiram suprir a curiosidade cinéfila de muitos espectadores. Nos anos 1980, os filmes em VHS contribuíram com acesso a diversas produções lançadas nas videolocadoras e um dos clássicos mais comentados por meu pai Alexandrino foi Casablanca de Michael Curtiz.

Casablanca de Michael Curtiz tornou-se um clássico pela direção inspiradora de Curtiz, excelentes atuações de Humphrey Bogart e Ingrid Bergman e sua história que percorria tramas políticas e românticas durante a segunda guerra mundial. O filme nos mostra a história de Rick Blaine, dono do Rick’s Café na cidade de Casablanca, em Marrocos. O Rick´s Café era frequentado por soldados nazistas, franceses, refugiados e criminosos em circunstâncias tensas, mas controladas por Rick. Mas a chegada da grande paixão de Rick, Ilsa Lund, com seu marido, herói da resistência theca, gera diversas situações inclusive no aspecto político para Rick.

Casablanca é uma adaptação da peça Everybody Comes to Rick's, escrita por Murray Burnett e Joan Alison no final dos anos 1930. As filmagens duraram 71 dias entre 25 de maio e 3 de agosto de 1942 quase integralmente em estúdio com um roteiro incompleto que foi escrito e reescrito diversas vezes. O filme foi exibido no final de 1942 nos EUA, mas demorou a ser lançado em outros países como Itália (estreia em 1946), França (estreia em 1947) e Alemanha Ocidental (estreia em 1952 em versão com cortes). Na Alemanha Oriental, Casablanca foi exibido somente na TV nos anos 1980. No Brasil, Casablanca teve exibições poucas semanas após sua estreia nos EUA, em 7 de dezembro de 1942.

Apesar de situações difíceis na produção do filme e receber críticas negativas por parte da crítica especializada americana, Casablanca agradou o público e foi indicado a oito Oscars e ganhou três prêmios: Melhor Filme, Melhor Diretor e Melhor Roteiro. O sucesso de Casablanca foi renovado nas décadas posteriores ao seu lançamento criando uma mística especial pela sua história, personagens, diálogos, música, canção e, especialmente pelos atores. Humphrey Bogart e Ingrid Bergman colaboraram para criar atuação diferenciada entre os protagonistas que é intensa referência para atores, cinemaníacos e cinéfilos.

Para celebrar o aniversário desse clássico do cinema compartilho com os leitores algumas curiosidades sobre a produção de Casablanca:

- O Café do Rick foi construído para o filme e foi o único set exclusivo da produção. Outros cenários foram utilizados em outras produções da produtora Warner Brothers.

- O personagem Sam interpretado por Dooley Wilson não sabia tocar piano. Quem tocou a inesquecível composição As Time Goes By (tradução literal: conforme o tempo passa) que tem muita importância na memória dos protagonistas do filme foi o pianista Elliot Carpenter. O produtor Hal B. Wallis queria Hazel Scott , Lena Horne ou Ella Fitzgerald no papel da pianista.

- A composição As Time goes by foi escrita em 1931 por Herman Hupfeld para o programa da Broadway Everybody’s Welcome (1931). O compositor Max Steiner, responsável pela trilha sonora de Casablanca, queria incluir uma composição de sua autoria e não aprovou a inclusão dessa canção no filme.

- Diversas cenas de Casablanca incluindo seu final foram elaboradas durante as filmagens em uma situação que desagradou os atores, especialmente Humphrey Bogart e Ingrid Bergman que não acreditavam que o filme se tornaria um clássico do cinema.

- A famosa frase que aparece no final do filme não estava no roteiro original. O produtor escreveu a fala do personagem de Humphrey Bogart que foi chamado um mês depois do fim das gravações para gravar a fala clássica que encerrou o filme: Louis, sinto que este é o começo de uma bela amizade.

Vale assistir ou rever esse clássico significativo da história do cinema!

Indicações Oscar 2023

As indicações ao Oscar 2023 não surpreenderam. É possível que Steven Spielberg ganhe o Oscar de melhor direção por Os Fabelmans e a genial Cate Balchett vença na categoria de melhor atriz por Tar. Vale torcer pelo excelente filme Argentina, 1985 com Ricardo Darín na categoria de melhor filme internacional.

Filme Paraense

O filme paraense Os Fãs mais Rebeldes que a Banda de João Luciano, Tamires Cecim e Chris Araújo será exibido no Cineclube FIBRA no dia 11/02 às 16h com entrada franca. Haverá uma conversa entre componentes da produção do filme e o público.

Dica da Semana

Cineclube do Sindicato dos Médicos do Pará: Depois do Ensaio de Ingmar Bergman. Num palco de teatro, depois do ensaio de uma nova montagem, um diretor teatral se recorda das antigas peças que dirigiu e de suas relações amorosas e familiares. Com atuações excelentes de Erland Josephson, Ingrid Thulin e Lena Olin. Dia 31 de janeiro às 19 h com entrada franca.