Zé Vaqueiro é uma das atrações do Festival Vixe nesta sexta-feira no Mangueirão, em Belém

Wedding

Vitória e Matheus estão na expectativa para o grande dia do sim. A festa de casamento está sendo organizada pela Tulle Assessoria de Eventos. (Divulgação)

Clipe

A cantora e compositora Lia Sophia lançou o single/clipe 'Ave Todas as Marias', música da artista em parceria com o poeta Paes Loureiro. Tá em todas plataformas digitais. (Divulgação)

Varanda de Nazaré

A influenciadora, atriz e apresentadora Rafa Kalimann será uma das convidadas da Varanda de Nazaré 2023. (Divulgação)



Miss

Lizandra Steimbach vai representar o Pará no concurso Supranational Brasil 2024, que acontece no mês de dezembro, no Rio Grande do Sul. (Studio Bird)

Festival

O cantor Zé Vaqueiro é uma das atrações do Festival Vixe na próxima sexta-feira, dia 6, no estádio do Mangueirão, em Belém. (Divulgação)

Beleza

Modelos paraenses brilharam na campanha nacional da Natura. As fotos foram feitas na Ilha do Combu. Entre elas está a top Tayna Carvalho. (Ivan EricK)

Fotografia

A artista visual Paula Giordano irá inaugurar a sua exposição individual de fotografias às vésperas do Círio. Intitulada “Catarse de Devoção”, a mostra tem abertura marcada para quinta-feira, 05 de outubro, às 19h, na Galeria Benedito Nunes, no subsolo do Centur. A visitação segue aberta até 28 de novembro. O projeto foi contemplado com o Prêmio Branco de Melo 2023.

Homenagem

A UNAMA vai promover hoje (02) uma Sessão Solene do Conselho Universitário na qual serão outorgados os títulos de Doutores “Honoris Causa” aos Professores João de Jesus Paes Loureiro e Violeta Refkalefsky Loureiro.A cerimônia acontecerá às 19:00h no auditório David Mufarrej, localizado no Campus Unama – Alcindo Cacela, no Umarizal.

Espetáculo

Quem estiver na Trasladação vai poder conferir um espetáculo visual na área do complexo do Ver-o-Peso. As ilustrações do artista Filipe Almeida serão projetadas em videomapping e trarão um colorido diferente ao Solar da Beira. A iniciativa faz parte das programações especiais criadas pelo Instituto Cultural Vale e pela Vale que, há 21 anos, patrocina o Círio de Nazaré.

ExpoPará 2023

Cursos técnicos, palestras temáticas, torneio leiteiro e julgamento de cavalo mangalarga marchador são algumas das iniciativas da programação da ExpoPará 2023, que ocorre de 9 a 15 de outubro, em Belém. Com atividades presenciais retomadas no ano passado, em 2022, o evento permanece sediado pela Associação Rural da Pecuária do Pará (ARPP), localizada no Parque de Exposição

Exposição

A devoção à Virgem Maria é inspiração de mostra no Castanheira Shopping, em cartaz até o dia 15 de outubro. A exposição “As Faces de Maria” é uma homenagem ao Círio de Nazaré e tem curadoria da professora e pesquisadora Rosa Arraes.