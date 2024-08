Wanderléa, a eterna Ternurinha da Jovem Guarda, grava música do paraense Guto Risuenho

Dança

Com 800 apresentações artístico-culturais, o Circuito Norte em Dança 2024, vai ser realizado em Belém e Ananindeua, no período de 16 a 25 de agosto. Os espetáculos de dança vão ser apresentados ao público nos dias 20, 21 e 22 de agosto no Teatro Margarida Schivasappa (Belém) e nos dias 23, 24 e 25, no Teatro Municipal de Ananindeua.

Multilinguagens

Começa hoje (15), em Belém, a segunda edição do Multilinguagens da Economia Criativa Amazônica (Meca). Às 20h, o palco do Teatro Gasômetro haverá um sarau com música, histórias e interação artística entre o cantor Arthur Espíndola e os convidados: Flávio Venturini (15/8), Lucinha Bastos e Banda Sayonara (16/8).



Publicidade

A CA celebra 37 anos de atuação. Ao longo desse período, a agência sempre se manteve à frente, ousando e se reinventando no mercado regional. Com um portfólio de clientes de peso, adaptou-se às mudanças e às tecnologias.

Tênis

Terá início neste domingo, (de 18 a 25 de agosto) o torneio Amazon Tennis Cup - ITF M25, na Assembléia Paraense, promovido pela Federação Paraense de Tênis em parceria com a CBT. O torneio receberá atletas do mundo inteiro, distribuindo U$D 25mil e 25 pontos no ranking da ATP. Entre os atletas confirmados, Gabriel Sidney, Luís Guto Miguel e Nicolas Matos.

Comemoração

No último dia 14, a Farmácia Personale festejou 35 anos.. Em sua segunda geração e pioneira em manipulação no Pará, a Personale conta com mais de 130 colaboradores e dispõe de sete lojas próprias e franqueadas. André Eluan, Ana Claudia Eluan e Vitória d’Oliveira celebraram a data no BemMeQuer Buffet e Recepções.

Wedding

(Foto: Naviar Fotografia)

Camilla Jacob e César Augusto escolheram o Complexo Feliz Luzitânia para o ensaio do Pré-Wedding. O casamento vai acontecer no mês de dezembro em Belém.

Inauguração

(Foto: Divulgação)

Os médicos Wanderlan Quaresma, Gabrielle Costa, Leila Almar e Raquel Taciana inauguraram em Belém um moderno instituto de beleza estética.

Conselheiro

(Foto: Divulgação)

O advogado Paulo André Nassar, foi nomeado Conselheiro Titular do Conselho Estadual de Direitos Humanos (CEDH), ligado à Secretaria de Estado de Igualdade Racial e Direitos Humanos (Seirdh).

Show

(Foto: Gabriel Photos)

O cantor bragantino Allex Ribeiro faz show amanhã, dia 16, no espaço Casa Na Mata, em Belém. Ele será acompanhado pelo Mestre Davi Amorim.

Niver

(Foto: Divulgação)

A jornalista Layse Santos completa idade nova neste sábado, dia 17. As comemorações serão no aconchego da família e ao lado de amigos na capital paraense.

Música

(Foto: Divulgação)

A cantora Wanderléa, a eterna Ternurinha da Jovem Guarda, gravou uma música do cantor e compositor paraense Guto Risuenho. A letra da canção é de Guto