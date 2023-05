Veja os acontecimentos sociais que movimentam a capital paraense

CASAMENTO

Os advogados Erick Brito e a Moara Calderaro casaram em uma belíssima cerimônia no Manjar das Garças, em Belém (Paulo Moura)

MUITOS LIKES

A médica endocrinologista Lorena Rebello foi homenageada com Chá na capital paraense. A organização foi da Tulle Assessoria de Eventos (Blur Fotografia)

15 ANOS

Maria Eduarda Benmuyal ganhou linda festa de 15 anos em Belém. A beleza da debutante foi do Salão Junior Fiel RG (Divulgação)

MÃES

Marcela, Therezinha, Gabriela e Cristina Monice em ensaio fotográfico em homenagem ao Dia das Mães. Um encontro de gerações da família (s3a Fotografia)

CELEBRIDADES

Sabrina Sato, Isis Valverde e Leticia Colin brilharam em evento de famosa joalheria em São Paulo. Na foto as três ao lados das mães, Kika, Rosalba e Analdina (Leca Novo)

FESTIVAL PIZRO

O cantor João Gomes é uma das atrações do Festival Pizro, que acontece neste sábado, dia 13, no Hangar, em Belém. O selo é da Bis Entretenimento (Divulgação)

Feira

No dia 13 de maio, véspera do dia das mães, será realizada na Estação das Docas, a 12° edição do Mercado Autoral Belém, a partir das 12h. A feira reúne empreendedorismo, atrações gastronômicas e culturais. Serão 20 marcas autorais da região, com apresentações dos artistas Danniel Lima, Naime, Patrícia Flexa e Banda Anos Dourados.

Festival

Belém será palco do Festival “ Claro Que É Rock”, dia 2 de junho, no Hangar. Os shows serão de Os Paralamas do Sucesso e Frejat. Realizado pela Sonique Produções, o evento também traz aos fãs paraenses Inesita, Kikito convida Malu Guedelha, além dos DJs Albery e Marina Morais tocando na abertura, intervalos e encerramento dos shows.

Investimento

O programa de universalização de energia com fonte renovável do Governo Federal, executado pela Equatorial Pará, realiza ligações elétricas em comunidades remotas do estado com a utilização de energia solar. Só em 2022, quase 15 mil famílias foram beneficiadas pelo projeto, em diversos municípios, e, até o final de 2023, a distribuidora de energia fará, aproximadamente, 21 mil ligações no Pará.

Visita

O Instituto de Ensino Tecnológico Avançado da Amazônia recebeu a visita do gerente comercial do jornal O liberal. Marcelo Zanella foi ciceroneado pelo Diretor-Presidente do grupo IETAAM, professor Valdo Oliveira.

Responsabilidade Social

A Hydro ampliou sua atuação social em 2022, estimulando boas práticas por meio da força do empreendedorismo. Foram mais de 20 projetos que receberam o financiamento da empresa e beneficiaram mais de 10 mil pessoas, direta e indiretamente, em comunidades dos sete municípios onde a companhia opera.