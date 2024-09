Três potências da música paraense vão 'tremer' o Rock in Rio no final de semana

Educação

O 1º Congresso Panamazônico dos Professores de Língua, Linguagem e Literatura da Educação Básica (1º Cllimaz) e o 2º Encontro dos Egressos do ProfLetras da UFPA (2º Letrasvivaz), serão realizados de 24 a 27 de setembro, no Centro de Convenções Benedito Nunes, na Universidade Federal do Pará (UFPA), com participantes do Brasil, Chile, Colômbia e Peru.

Fórum

A Amazônia será o ponto de encontro global de artistas e ativistas de vinte países que estarão reunidos no Fórum Arte pela Justiça Climática — Reimaginando Futuros Sustentáveis. O evento promove uma semana de intercâmbio em Belém, de 16 a 21 de setembro. Nos dias 20 e 21, o Fórum traz uma vasta programação gratuita e aberta ao público na Fundação Curro Velho. As inscrições estão abertas.

Música

Setembro traz de volta aos palcos de Belém o cantor e compositor Fabrício dos Anjos, conhecido na cena musical paraense. Depois de quase dez anos afastado dos palcos, Fabrício vai lançar, dia 19 de setembro, o resultado do Projeto Novos e Usados , no qual gravou dois CDS com trabalho autoral, parcerias interessantes e participações pra lá de especiais.

Sustentabilidade

Cinquenta alunos de Barcarena, que fazem parte do Projeto Reforço Escolar, do Espaço Artemyn, projeto social da empresa Artemyn, terão a oportunidade de saber mais sobre a história natural da Amazônia, em uma visita ao Museu Emílio Goeldi. A programação será no dia 25 de setembro e tem como objetivo promover a conscientização ambiental.

Conferência

A ministra do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Edilene Lobo e a vice-governadora do Pará, Hana Ghassan, estarão presentes na conferência de lançamento do livro “Magníficas Mulheres: Mulheres no Sistema de Justiça”, prevista para dezembro deste ano. A obra é organizada pelo Instituto Brasileiro de Direito Público e Privado (IBDPP).

Rock in Rio

(Foto: Divulgação)

Três potências da música paraense vão estar no Rock in Rio no próximo final de semana. As cantoras Gaby Amarantos, Zaynara e Keila Gentil. Elas prometem arrasar no palco.

Beleza

(Foto: Alle Peixoto) (Foto: Alle Peixoto)



Favorita à coroa, a advogada Kissia Oliveira, Miss Universe Pará 2024, representa o Estado no Miss Universe Brasil, principal concurso de beleza do país, que será realizado nesta quinta-feira (19), em São Paulo.

Wedding

(Foto: Romulo Silva)

Luis Thiago e Denise Aires se casam no próximo dia 27 de outubro, em Belém. As fotos do Pré-Wedding foram feitas na Ilha de Mosqueiro.

Lançamento

(Foto: Divulgação)

O cantor paraense Walder Wolf lançou o videoclipe da música "Um Beijo", terceiro clipe do álbum visual Baile Amazônico. Ele é natural de Cametá.

Moda

(Foto: Will Brito)

A modelo Sarah Jaszyn brilhou em editorial de moda na capital paraense.

Sucesso

(Foto: Julio Pontes)

A modelo Emilly Nunes brilhou no desfile do estilista amazonense Mauricio Duarte Brand, na New York Fashion Week, um dos maiores eventos de moda do mundo.