Top model paraense é um dos destaques da São Paulo Fashion Week

Beleza

A modelo paraense Emilly Nunes será uma das estrelas de desfiles na São Paulo Fashion Week, o maior evento de moda da América Latina, que começou ontem. (Divulgação)

MUITOS LIKES

Casamento

Fernando Sobrinho e Andressa Calf casaram em uma linda cerimônia em salão de festas na capital paraense. O wedding planner foi da Tulle Assessoria de Eventos (Casal Marques)

Wedding

A noiva Carol Bambo teve beleza assinada pelo Salão Junior Fiel RG. Ela casou com o jogador Thiago Coelho, em Belém. (GQ On Line)

Moda

A artista plástica Rose Maiorana participou do Desfile-Exposição de abertura do Amazônia Fashion Week, em Belém. O convite veio da organizadora do evento Felicia Asmar Maia (Divulgação)

Festival

O cantor Filipe Ret é uma das atrações do Belém Trap Festival, neste sábado (19), no Mangueirinho. Tem ainda L7Nnon, Mateca, Papatinho e DelaCruz. (Divulgação)

The Voice

A cantora paraense Amanda de Paula mostrou o talento musical para todo país no The Voice Brasil. Ela fez uma homenagem para a avó Leonor, de 80 anos. (Divulgação)

Aniversário

A jovem Isabela Koyama, filha de Iva e o médico Paulo Koyama comemora idade nova nesta sexta-feira (18), ao lado de amigos e familiares, em Belém. (Divulgação)

Itália –I

Começa na próxima terça-feira, dia 22, o Festival Itália Mia, na Estação das Docas, em Belém. No espaço gastronômico, as 11h, vai ter 0 Almoço “As Musas do Cinema Italiano”. As 15h, a 1ª Turma Curso Introdução ao Mundo do Vinho e as 16h , o Festival de Cinema Italiano Cine Estação (Retrospectiva “As Musas do Cinema Italiano”, com o filme “La Ragazza con la Valigia”.

Itália-II

Ainda na terça-feira, dia 22, o Festival Itália Mia segue as 18h, com o jantar “As Musas do Cinema Italiano”, no Espaço gastronômico. Às 19h tem show especial de abertura com Luiz Pardal, Jacinto Kahwage, Paulo Assunção e Alba Maria. O Centro de Dança Ana Unger apresenta a Performance Pás de Deux Romântico e Tarantela. Às 20h30 vai rolar exibição do filme “La Bella Mugnaia”.

Prêmio

A Assembleia Paraense foi a grande vencedora do prêmio “Clube Social”, entregue pela Fenaclubes (Confederação Nacional dos Clubes) no último sábado, 05, durante a 2ª Semana Nacional dos Clubes realizada na Cidade de Foz do Iguaçu (PR).O prêmio, considerado o Oscar do segmento, foi recebido pelo presidente da AP, Paulo Storino, que esteve presente no evento junto a outros diretores da AP.

Música

O projeto musical Saxjuba do saxofonista Marcelo Cardoso será lançado neste sábado, dia 19, no Tuticas Bar, em Vigia. O show foi contemplado com prêmio de incentivo a cultural - Preamar de Cultura e Arte 2022 da Secretária de Cultura do Estado do Pará. Saxjuba é um projeto com CD virtual, partituras e playbacks, contém oito faixas musicais com mistura de ritmos que vai do lundu ao jazz.

Reconhecimento

No próximo dia 26 de novembro, o presidente da Associação Brasileira de Odontologia ( ABO-PA) , Dr. Paulo Almeida, irá receber o título de professor honorífico da Universidad Católica San Antônio, na Espanha. O reconhecimento internacional promete trazer avanços tecnológicos e científicos da Europa para os cirurgiões dentistas paraenses.