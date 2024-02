Top model paraense brilha em desfile em Nova York

Teatro

Para celebrar o Dia Internacional da Mulher, o espetáculo "Elas brilham- Vozes que iluminam e transformam o mundo" inicia sua turnê nacional no próximo dia 8 de março, no Theatro da Paz, em Belém. As apresentações acontecem nos dias 8, 9 e 10 de março (sexta, sábado e domingo). Ingressos já à venda na bilheteria do teatro no site www.ticketfacil.com.br



Emprego

O Comando Militar do Norte (CMN) realiza hoje (22), a I Feira de Empregabilidade. O evento será das 8h às 12h e das 13h às 16h, no 2º Batalhão de Infantaria de Selva (2º BIS), localizado no bairro do Souza, em Belém. A feira é destinada aos militares da Marinha do Brasil, do Exército Brasileiro ou da Força Aérea Brasileira que encerraram o Serviço Militar.

Exposição

Com imagens do fotógrafo paraense Alexandre Baena, a exposição itinerante ‘Juruti - Festival das Tribos’, foi aberta no Espaço Cultural Ivandro Cunha Lima, no Senado Federal, em Brasília. O público pode conferir as fotos até esta sexta-feira, dia 23. A exposição também poderá ser vista em Porto Alegre, Vitória, Salvador, Belém e Juruti.

Preservação

A Praia do Capitari, no Lago Erepecú, em Oriximiná, Oeste do Pará, foi palco da soltura de cerca de 3 mil filhotes de quelônios na natureza. A iniciativa faz parte do Programa Quelônios do Rio Trombetas (PQT), coordenado pelo ICMBio, em parceria com a MRN, Instituto Ipê e comunidades quilombolas do Alto Trombetas.

Ampliação

O Conselho do Grupo da Oncológica do Brasil liderado pelo oncologista clínico e presidente Luís Eduardo Werneck decidiu ampliar a atuação no tratamento do câncer, que além de abarcar cidades brasileiras, como Porto Velho e Manaus agora em 2024 irá expandir a instituição para Lima no Peru, e Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia.



Reinado

A Rainha das Rainhas 2023, Monã Vianna, passa a faixa amanhã para nova soberana do carnaval paraense.

(Fernando Pinheiro)

Rainhas

As candidatas ao Rainha das Rainhas 2024 participaram de um coquetel no Centro Universitário Fibra.

(Thiago Gomes)

Formatura

Sâmilly Campos se formou em Medicina pelo Cesupa. A festa de formatura foi ao lado dos pais Sérgio e Odineia e dos irmãos Sabrina e Sidney Campos.

(Divulgação)

Líderes

O Ministro das Cidades, Jader Filho, e a presidente do CREA-PA, Adriana Falconeri, participaram do 13º Encontro de Líderes, em Brasília.

(Divulgação)

Fashion

A top model paraense Emilly Nunes brilhou no desfile da grife LaQuan Smith, no famoso Cipriani, em Nova York (EUA).

(Firstview Photo)

Beleza

A übermodel Gisele Bundchen foi fotografada pelo paraense Rafael Pavarotti para o lançamento da nova coleção de verão da grife Balmain.

(Rafael Pavarotti)