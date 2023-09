Top model internacional Vivi Orth será uma das convidadas de evento de moda e arte em Belém

Casamento

Lucas e Amanda Nobrega casaram em uma linda cerimônia em Salinas. A festa foi organizada pela Tulle Assessoria de Eventos. (A.Lisboa Fotografia)

Noivado

Josué Batista e Gabrielle Randel ficaram noivos em uma belíssima cerimônia no Martens Café, em Belém. (A.Lisboa Fotografia)

15 anos

Maria Luísa celebrou 15 anos com festa comemorada ao lado dos pais, Danielle Cruz e Osvaldo Carvalho. (Divulgação)

Moda

A top model internacional Vivi Orth será uma das convidadas de evento de moda e arte, de 28 a 30 de setembro, em Belém. (Divulgação)

Internacional

A cantora paraense Gaby Amarantos foi indicada ao Grammy Latino pela segunda vez. Ela concorre na categoria de Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa. (Divulgação)

Sustentabilidade

O governador Helder Barbalho e o apresentador global Luciano Huck participaram do Brazil Climate Summit, na Universidade de Columbia, nos EUA. (Divulgação)

ExpoFavela

MV Bill, Serjão Loroza, Raul Gazolla , André Athayde, Bob 13, Kmla CDD e Romahs Mascarenhas estão entre os artitas confirmados para feira de negócios Expo Favela Innovation Pará, que será realizado nos dias 30 de setembro e 1º de outubro, na Usipaz Jurunas/Condor, em Belém.

Tênis

O atleta Gabriel Luíz Souza recebeu o título de campeão individual e de dupla, na categoria 14 anos no torneio Fest Tênis de Fortaleza que aconteceu em Belém, na Assembléia Paraense. O evento contou com a participação de atletas de todo o Brasil, e é considerado um dos maiores campeonatos de tênis de âmbito nacional

Brega

A cantora Mell Pinheiro promete encantar o público de Belém que ama dançar o brega "agarradinho", no dia 22 de setembro, a partir das 18h, na UsiPaz Cabanagem, onde vai gravar o projeto "Brega Seresta 2". No repertório, grandes sucessos e músicas autorais que tocam o coração e não deixam ninguém parado.

Círio

A Clínica Oncológica do Brasil que têm na presidência o cancerologista Luís Eduardo Werneck será mais uma vez uma das patrocinadoras oficiais do Círio de Nossa Senhora de Nazaré. Falando em Círio, encerram amanhã as inscrições para o O XXIX Concurso de Redação sobre o Círio. Informações no site www.ciriodenazare.com.br.

Exposição

De 23 a 24 de setembro, o Shopping Metrópole Ananindeua recebe a exposição “Metrópole Retrô – Uma viagem no tempo sobre 4 rodas”. O público poderá explorar o passado através dos veículos que datam de 1930 até o ano 2000, como Opalas, Chevet, Fuscas e muito mais. Serão cerca de 50 carros e motos. A visitação gratuita ocorrerá das 16h às 22h, na arena metrópole.