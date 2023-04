Líderes

Os empresários Ronaldo Jr e Fábio Ennor Fernandes participaram do Lide Brazil Conference, em Londres, na Inglaterra. Com eles, o governador do Estado, Helder Barbalho (Divulgação)

Gastronomia

A chef Milena Cassini incluiu novidades em seu menu de sugestões para eventos dos mais variados portes e estilo (Divulgação)

Show

A cantora Alba Mariah fará show no próximo dia 29, em homenagem à cantora Clara Nunes, no Mironga Bar, em Belém. (Fabiola Tuma)

Posse

A jornalista Tânia Monteiro tomou posse como a mais nova imortal da Academia Paraense de Jornalismo. (Divulgação)

Aniversário

O decorador Abimael comemorou aniversário com festa no Espaço Fra na última sexta-feira (21), em Belém. O styling do ensaio foi de Diogo Carneiro. (CasalMarquesFotografia)

Música

O cantor Tiago Iorc vai fazer show no dia 10 de junho na Assembléia Paraense, em Belém. (Divulgação)

Exposição

Pela primeira vez na região Norte, o Shopping Metrópole de Ananindeua recebe a “Expo Répteis”, uma exposição inédita realizada pelo Centro Amazônico de Herpetologia, cujo objetivo é mostrar para a sociedade a importância dos répteis na cadeia do ecossistema. São mais de 50 espécies exóticas e silvestres da Amazônia e de várias regiões do mundo. Visitação até o dia 31 de maio.

Dança

No próximo sábado, dia 29, o Grêmio Literário e Recreativo Português irá reunir diversos grupos de Belém e Região Metropolitana durante a 6ª Mostra Cultural de Dança do clube. O espetáculo terá apresentação de mais de 40 grupos de dança, a partir das 17h.

A programação especial celebra o Dia Internacional da Dança com apresentações clássicas, modernas, contemporâneas, folclore popular, urbana e jazz.

Internacional

O embaixador da República da Áustria no Brasil, Dr. Stefan Scholz, empossou em Belém, o cônsul honorário Daniel Araújo. Será o primeiro consulado honorário do país europeu na capital paraense. O escritório vai funcionar em uma sala cedida pelo Governo do Pará, localizada no terceiro andar do Theatro da Paz.

Inspeção

Uma equipe da Corregedoria Nacional de Justiça vai realizar, entre os dias 24 e 26 de abril, inspeção nas unidades judiciárias do Tribunal de Justiça do Pará e nas serventias extrajudiciais do Estado. Esse trabalho vai apurar fatos relacionados ao conhecimento e à verificação do funcionamento dos serviços judiciais e auxiliares, das serventias e dos órgãos prestadores de serviços notariais e de registro.

Prevenção

A Organização das Nações Unidas (ONU), através da iniciativa global Verificado, chega a capital paraense com a campanha "Bora Lá Vacinar", nesta terça-feira (25) para uma formação destinada a 50 Presidentes de Rua, que são lideranças comunitárias, no bairro do Jurunas.