Sucesso no lançamento da Ampla, um movimento de lideranças empresariais pelo desenvolvimento do Pará

Lideranças

Foi um sucesso o lançamento da Ampla, um movimento de lideranças empresariais pelo desenvolvimento do estado do Pará. (Divulgação)

Empresarial

O movimento Ampla foi apresentado em um coquetel no restaurante Famiglia Sicilia e contou com a participação de líderes do setor produtivo do Estado. (2R Criativa)

Movimento

A frente do Movimento Ampla estão os empresários Giussepp Mendes, Eduardo Brasil e André Godinho. (Claudio Pinheiro/ O Liberal)

15 anos

Giovanna França vai ganhar uma linda festa de 15 anos neste sábado (5), na Assembléia Paraense. O book foi inspirado na Cinderela. (Amanda Triz)

Aniversário

Maurício Bororó festeja aniversário amanhã (4). As comemorações serão em família, ao lado da esposa Ana Bororó. (Divulgação)

Comemoração

A assistente social Bianca Baia completa 30 anos hoje. A festa será no próximo sábado (5), com temática dos anos 2000, em Cametá. (Divulgação)

Teatro

O dentista paraense Fábio Alencar foi conferir a estreia da peça “Shirley Valentine”, estrelada pela atriz Susana Vieira, no Rio de Janeiro. (Divulgação)

Feijoada

A Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) realiza, neste domingo, dia 6 de agosto, mais uma edição da tradicional Feijoada do Papai, a partir do meio-dia, na Assembléia Paraense. A atração musical será o grupo musical Entre Elas. O objetivo do evento é arrecadar fundos para a realização do Círio 2023 e manutenção das obras sociais da Paróquia de Nazaré.

Gastronomia

O chef paraense Leo Modesto é um dos jurados do concurso gastronômico Alimentando nossa Cultura, uma iniciativa do Centro Cultural do Alumínio (CCAL), do Ministério da Cultura por meio da lei de incentivo, com patrocínio das empresas Hydro e Albras. Leo Modesto é cozinheiro profissional formado pelo SENAC e gastrônomo pela Universidade da Amazônia.

Congresso

O cancerologista Luís Eduardo Werneck participou nos dias 28 e 29 de julho do XXII Congresso Brasileiro de Cancerologia, onde abordou sobre Inovação e Tecnologia na Oncologia, dando ênfase a novos direcionamentos para o programa de controle de câncer. O evento aconteceu em Salvador.

Acarajazz

Domingo, dia 06 de agosto, acontece mais uma edição do “jazz com um toque de pimenta” – é o Acarajazz, projeto do trombonista Bruno Nery, que se repete todo primeiro domingo do mês, às 17h, no Espaço Savieira Cultural. Baiano, ele se mudou para Belém há 2 anos onde é trombonista da Amazônia Jazz Band, e vive buscando essa fusão Bahia-Pará.

Reconhecimento

O Instituto de Educação Tecnológica Avançada da Amazônia foi reconhecido e premiado pela segunda vez pela revista Exame, como empresa em plena expansão em negócios na Amazônia. O troféu da premiação foi recebido por Valdo Oliveira e Marcelo Oliveira, diretor presidente e diretor de operações do grupo IETAAM respectivamente.