Sinara Costa (The Voice Brasil) lança a música 'Medo de Chifre' em todas as plataformas digitais

Influencer Mirim

A mini digital influencer e modelo mirim paraense Alice Arvani, de 6 anos, já conquistou mais de 24 mil seguidores no Instagram. (Divulgação)

Réveillon

Eduardo Monteiro e Roberta Macias passaram a virada do ano em Fortaleza, no Ceará. (Divulgação)

Beleza

A noiva Ila Araújo teve beleza assinada pelo salão Junior Fiel RG. (Divulgação)

Ano Novo

Salomão Oliveira festejou a chegada do ano novo ao lado da família, em Ourilândia do Norte, no sul do Pará. (Divulgação)





Lançamento

A cantora Costa (The Voice Brasil 2017) lança a música "Medo de Chifre" em todas as plataformas digitais, no dia 15 de janeiro. A composição é Reginaldo Lourenço. (Anny Margalho)

Wedding

Os noivos João Cruz e Carolinne Bibas escolheram a paradísíaca Ilha de Alter do Chão para o ensaio do Pré-Wedding. (Carol Marques)

Aniversário

O deputado estadual Adriano Coelho comemorou idade nova na semana passada. Na foto, ele ao lado da namorada Ana Gabriela Almeida (Divulgação)



Música

Até o dia 19 de janeiro, o projeto “Novos Cantos”, selecionado pelo Edital de Música da Lei Aldir Blanc Pará, receberá inscrições de artistas locais interessados em participar de coletânea para a gravação de um EP, previsto para ser lançado ainda em 2021.O projeto é voltado para músicos moradores da cidade de Ananindeua. As obras deverão ser autorais e não serão aceitos plágios. As composições deverão ser enviadas para o email: novoscantosananindeua@gmail.com

Choro

Também estão abertas as inscrições para o II Festival de Choro da Casa do Gilson.O edital com todas as informações e o formulário de inscrição estão disponíveis nas redes sociais do projeto. Cada compositor poderá enviar até dois choros, independente de parceria, que deverão ser originais, para serem avaliados. Os doze choros finalistas serão apresentados durante a segunda edição do festival, prevista para ser realizada no dia 13 de março, no Bar do Gilson, em Belém, com entrada gratuita.

Patrocínio

A Vale e o Instituto Cultural Vale anunciaram investimento de R$ 154 milhões em projetos selecionados para receber recursos via Lei Federal de Incentivo à Cultura (LIC) em 2021. Distribuídos nas áreas de patrimônios, música, festividades e circulação, museus e centros culturais, entre os 145 projetos selecionados,estão o grupo Mulheres de Barro e a Bienal das Amazonas, no Pará, e ainda, a 19ª Flip - Festa Literária Internacional de Paraty, a Escola de Artes Visuais do Parque Lage, o Museu do Pontal, o Museu de Arte Moderna de São Paulo, o Instituto Inhotim e a Filarmônica de Minas Gerais.

Exposição

Está aberta ao público a exposição Viver Belém! 405 Anos de Cultura Viva, da fotógrafa Nay Jinknss. As fotos são uma homenagem ao aniversário de Belém. A ressalta a beleza e a diversidade de um dos pontos turísticos mais importantes da capital paraense: o Mercado do Ver-o-Peso. O evento é gratuito e receberá visitas até 24 de janeiro, das 10h às 22h, na praça 2 do Parque Shopping Belém. Nay trabalha há 12 anos na documentação da memória da cidade. Para ela, o

POUCAS & BOAS

* O jornalista Carlos Bonna Bonatelli é o novo Gestor de Jornalismo da TV Liberal, afiliada Globo, em Belém. Ele substituiu Paulo Fernandes, que ficou a frente da emissora por 6 anos.

* Foi eleita a nova diretoria da Associação Colorindo a Vida, gestora da Casa Ronald McDonald Belém. A presidente Rosa Pires e sua vice, Liane Gagy, compõem a nova gestão para os anos 2021-2022

* Weder Medeiros Dornelas completou 33 anos no último dia 8 de janeiro. A festa que reunirá amigos e familiares vai acontecer somente no dia 24 de janeiro, em Belém.

* Criado para conservar a maior área de reprodução da tartaruga-da-amazônia, o Programa Quelônios do Rio Trombetas, uma parceria entre ICMBio, Mineração Rio do Norte e Instituto de Pesquisas Ecológicas, comemora 40 anos.

* As principais praças e monumentos históricos de Belém são o tema da exposição que abrirá nesta terça-feira, dia 12, no Castanheira Shopping, para homenagear o aniversário da capital paraense.