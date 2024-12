Show de Alok em Belém na abertura da contagem regressiva para a COP 30 e mais; veja na coluna

Teatro

Vencedora do Prêmio Prio do Humor 2023 e vice-campeã da terceira temporada do “LOL BRASIL – Se Rir, Já Era!", Suzy Brasil estreia seu novo stand up comedy “Made In Brasil”, nos dias 29 e 30 de novembro, no Teatro do Sesi, em Belém. Os ingressos estão disponíveis no site Sympla e na bilheteria do teatro. A classificação é 16 anos.

Congresso

Belém vai sediar de 29 de novembro a 1º de dezembro , no Hangar, em Belém, o I Congresso Invest Síndicos. O tema do evento é "Gestão Condominial - Inovações e Soluções para os Desafios Atuais" e acontece dentro da programação da feira Pará Negócios. A realização é do PodCast Invest Síndico, com coordenação do síndico profissional Arthur Junior. As inscrições são gratuitas.

Encontros lusitanos

A professora e cantora lírica Jena Vieira retornou de Portugal onde festejou com a família e os amigos mais chegados, os seus 60 anos. Além de ter prestigiado o Festival Internacional de Artes e Ópera do Porto, ela aproveitou para buscar parcerias focadas na Companhia Amazônica de Ópera dirigida por ela e que foi lançada recentemente aqui em Belém.

Indústria

A Alubar iniciou este ano a implementação de um sistema para receber gás natural (GN) em sua planta em Barcarena. Ele entrará em funcionamento no segundo semestre de 2025, permitirá que os mecanismos da empresa funcionem de forma híbrida, priorizando o uso do gás natural, mas mantendo a possibilidade de uso do gás liquefeito de petróleo (GLP).



Churras & Brejas

A AP realiza, neste sábado (30), a edição 2024 do evento Churras e Brejas. Será no Boulevard AP (Sede Campestre), das 12h às 20h, e contará com shows do grupo Nosso Tom, de Felipe Henry e Banda e playlist do DJ Fernando Azevedo. Este ano, os churrascos do evento serão de cortes especiais do Brasil, Korea, Argentina, EUA e Uruguai.

Cop 30

O show histórico "Aurea Tour" do DJ Alok, no Mangueirão, marcou o início da contagem regressiva para COP 30 no ano que vem, na capital paraense. Na foto, o artista com o governador Helder Barbalho, a primeira-dama Dani Barbalho e o filho do casal Helder Barbalho Filho (Marco Santos/Agência Pará)

Show

A presença de artistas paraenses no show do Alok deixou o momento ainda mais especial. O público vibrou com a representatividade da música produzida no Pará. Merecido (Reprodução/Instagram)

Fashion Trip

A modelo e Miss Pará Terra 2024, Cecília Nóbrega, brilhou durante a Fashion Trip realizada em Florianópolis, que reuniu marcas locais e nacionais em produções exclusivas (Fernando Pinheiro)

Mister

Daniel Meire, empresário e modelo, já está nos preparativos para o Concurso Mister Pará CNB 2025. Ele vai representar o município de Belém (Fernando Pinheiro)

Livro

O multiartista Igor Barbosa Marques lançou ontem (27) o livro "COR-ÉS: um vômito de palavras", obra poética ilustrada por Oneide Lima e editada por Fábio Costa (Divu)

Feijoada

Rayanne Vieira prestigiou a primeira edição da Feijoada do King em Belém. A novidade chegou à capital paraense por iniciativa do empresário carioca Joãozinho King (Leonardo Macedo)