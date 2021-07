Saiba quem foram os vencedores do Miss e Mister Teen Pará 2021

É LACRE!

Concurso Teen

Mayse Brito Miss Teen Pará 2021, Nicolas Santos Mister Teen Pará 2021 e Esthefani Lima Miss Teen Petite Pará 2021 foram os vencedores. (Fabio Pina)

MUITOS LIKES

Dose Dupla

O ator Cauã Reymond vai interpretar irmãos gêmeos na próxima novela das 21h, “Em Seu Lugar”. Isso já tinha acontecido na série “Dois irmãos”. (Fabio Audi)

Jantar

Max Marinho e Mariana Marinho em jantar romântico no K-Sushi na capital paraense. (Divulgação)

Casamento

Ana Paula e Leonardo Rocha casaram em belíssima cerimônia em Belém. A beleza da noiva teve assinatura de Junior Fiel. (Igor Marques)

15 anos

Ilze Marly comemorou 15 anos ontem com jantar em família na capital paraense. (Ubirajara Bacelar)

Aniversário

Adriano Seduvim, juiz de Direito do TJPA, completou mais um ano de vida no na semana passada, em Belém. A comemoração foi em família. (Divulgação)

Beleza

A advogada Jordana Athias, sócia do escritório Silveira & Athias, foi estrela de um ensaio fotográfico na capital paraense. (Walda Marques)

Mobilidade

O Grupo Liberal lançou o aplicativo de mobilidade urbana Quick Trip. Além do preço mais em conta e o atendimento especializado, foram disponibilizados mil cupons promocionais, no dia do lançamento. O aplicativo também será o meio de transporte oficial para deslocamento dos funcionários do Grupo.

Exposição

Fica aberta ao público até o dia 14 de julho, no Espaço São José Liberto, a coleção B’elém de Alfredo. São 42 peças, sendo 21 jóias e 21 acessórios de moda tendo como matéria prima: madeira, latão, prata e pedras preciosas e o incremento de técnicas de ourivesaria artesanal.

Música

A cantora Yara Mê e os músicos Gustavo Ferreira, Hamilton e Élder Queiroz fazem parte da nova formação da Banda Lua. Eles se apresentam ao público pela primeira vez em live no próximo dia 15 de julho. O show será no canal da Banda Lua no Youtube, às 20 horas.

Comida di Buteco

Seguindo todas as normas de prevenção contra a Covid-19, o Concurso Comida di Buteco Belém vai acontecer entre os dias 30 de julho e 22 agosto deste ano. Toda divulgação será focada no delivery mas, quem quiser provar e votar no buteco, também terá essa opção.

Literatura

O jornalista paraense Fabio Castro, foi um dos vencedores do Prêmio Sesc de Literatura, na Categoria Romance e Conto. Ele escreveu o livro “O réptil melancólico”. O romance será publicado em outubro pela editora Record, parceira do Prêmio Sesc.do Prê

Teatro

O espetáculo “Caeteuara”, escrito e dirigido por Cláudio Barros, vai marcar a reabertura do Teatro do SESI hoje às 20h. A apresentação, resultado de pesquisas no acervo pessoal do poeta paraense Eimar Tavares, será gratuita e seguirá em cartaz até o dia 03 de julho. O projeto tem o apoio da Lei Aldir Blanc.