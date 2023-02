Saiba como será a transmissão do Rainha das Rainhas na TV Liberal

Rainhas

Quinze candidatas dos maiores clubes sociais do Estado disputam na próxima sexta-feira (11), o título de Rainha das Rainhas 2023, concurso promovido pelo Grupo Liberal. (Carmem Helena/ O Liberal)

MUITOS LIKES

Beleza

A candidata da Assembléia Paraense, Isadora Andrade Rego, 18 anos, é a mais nova do concurso Rainha das Rainhas este ano. (Carmem Helena/ O Liberal)

Simpatia

Giovanna Cristinne Picanço inovou na apresentação. Ela tocou a clássica música “Papaya”, no piano. A candidata vai representar o Grêmio Literário Português. (Carmem Helena/ O Liberal)

Aniversário

A professora de Redação Cindy Hage vai ganhar idade nova nesta segunda-feira, dia 06. As comemorações serão entre amigos e familiares. (Divulgação)

Férias

A advogada Amarah Farage passou dias de férias em Belém, onde cumpriu agenda profissional e aproveitou para visitar o Theatro da Paz. (Carlos Bruno Miranda)

Série

A modelo Ananda Custódio foi estrela de ensaio em homenagem à série da Netflix Wandinha. Ficou sensacional. (Amanda Triz Fotografia)

Empreendedorismo

O Conselho da Mulher Empresária, comandado por Izabela Araújo, promoveu o Business Day, rodada de negócios entre as associadas em Belém. (Divulgação)

Transmissão-I

Após pausa de dois anos devido à pandemia, o Rainha das Rainhas está de volta. A edição histórica do concurso, de número 75, será realizada no dia 11 de fevereiro, no Hangar. Destaque para a transmissão, ao vivo, da TV Liberal para todo o Pará, inclusive para a Santarém e região, em parceria inédita com a TV Tapajós. O evento será exibido logo após o ‘Altas Horas’.

Transmissão-II

A transmissão para TV será conduzida pela jornalista e publicitária Layse Santos e pelo ator, cantor e compositor Jeff Moraes. O portal g1 Pará também vai fazer a transmissão do Rainhas pela primeira vez. A apresentação será da jornalista Lissa de Alexandria, com comentários da jornalista e professora Ivana Oliveira, direto dos estúdios da TV Liberal.

Mastologia

O mastologista Fábio Botelho foi escolhido para presidir a Sociedade Brasileira de Mastologia – Regional Pará, para o triênio 2023-2025. A SBM é responsável pela emissão de título de especialidade na área, promove educação continuada e estimula o rastreamento do câncer de mama em nível público e privado, com ações para reduzir a mortalidade de pacientes com câncer de mama.

Robótica

Com recorde de inscrições, o Torneio SESI de Robótica FLL será realizado nos dias 09 e 10 de fevereiro. A terceira edição presencial do evento terá como tema a geração de energia limpa e vai reunir duzentos estudantes do Pará, Acre, Amapá e Roraima. A competição ocorrerá na unidade SESI Ananindeua e terá entrada gratuita.

Samba

A venda dos ingressos e arquibancadas para o desfile oficial das Escolas de Samba do Grupo Especial de Belém acontece na Aldeia Amazônica de segunda a sexta, das 12h as 17h. E sábado de 9h as 12h. A novidade na passarela do samba serão as frisas, no Centro Monumental, seguindo modelo do sambódromo do Rio de Janeiro. Tudo organizado pela ESA.