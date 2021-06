Renan Malato finaliza a gravação de seu primeiro single autoral; lançamento deve ocorrer este mês

Músico

O cantor Renan Malato finalizou no estúdio a gravação de seu primeiro single autoral. O trabalho está na pós-produção e deve ser lançado ainda este mês. (Davi Almeida)

Namorados

O ator Paulo Dalagnolli e a atriz Antonia Morais vão curtir o segundo Dia dos Namorados juntos no Rio de Janeiro. O amor está no ar! (Divulgação)

Casamento

Jamylle Araújo e Fabio Braga casaram cerimônia religiosa em Belém. O wedding planer foi da Tulle Assessoria de Eventos. A beleza da noiva foi de Junior Fiel RG. (Carol Marques)

MMA

A luta do paraense Antonio Arroyo foi adiada no último sábado(5). Ele enfrentaria Tom Breese, na categoria Peso Médio, do UFC, em Las Vegas-EUA (Divulgação)

Beleza

Laurinha Aguilera esbanja charme durante passeio pelas ilhas de Belém. (Divulgação)

Sucesso

Gabriel Sales faz sucesso com suas postagens em redes sociais. Já tem fãs por todo Brasil.

Manto

A empresária e bacharel em moda Lorena Chady é uma das responsáveis pela confecção do Manto de Nossa Senhora de Nazaré do Círio 2021. (Divulgação)

Eventos

A retomada do setor de eventos, traz novidades necessárias a serem aplicadas para evitar a proliferação do novo Coronavírus, tais como os itens obrigatórios de higienização, buffet e qualquer medida que garanta a segurança de todos os que estejam participando do evento. Todas estas novas exigências e o que há de mais moderno para a realização dos eventos sociais, serão apresentadas em nova edição da Expofornecedores em Belém, que ocorre na próxima terça-feira, 8, no bairro da Campina.

Música

Há 3 anos em carreira solo, a cantora e compositora paraense, Any Lopes, se lançou na semana passada a música “Eu te avisei”. O hit conta com a participação da cantora Thaciane, integrante da banda Batidão do Melody. “Eu te avisei” é uma música autoral da própria artista, no estilo de tecnomelody. O lançamento foi nas redes sociais da cantora e, também, nas plataformas digitais.

Gastronomia

O “cafezinho da tarde” é quase uma instituição em Belém. Os e-books “Sabores da Raiz - para um café da tarde com pupunha e outras delícias mais” pretendem agregar a esse hábito um tempero saboroso que faz a diferença para quem come e também para o planeta: lanches com sabores amazônicos, feitos somente com ingredientes de origem vegetal. Os livros digitais são de autoria das chefs Patricia Lio e Úrsula Ferro. As publicações estão disponíveis para baixar nas redes sociais das culinaristas.

Cinema

A Mostra Sesc de Cinema está de volta. Depois de um intervalo em 2020, em função da pandemia da Covid-19, cineastas de todo o país poderão inscrever suas obras até o dia 30 de junho para participar das exibições nacional e regional das produções. A Mostra já se tornou um dos principais canais do país para o incentivo ao cinema independente. As obras devem ter sido finalizadas a partir de 1º de janeiro de 2019 e a lista com as produções selecionadas será divulgada até o dia 30 de setembro.

POUCAS & BOAS

- A Assembléia Paraense vai realizar o Baile das Flores. Em formato virtual, será no dia 30 de junho e contará com uma programação especial para as debutantes.

- A empresária Fabiana Xavier trouxe as últimas tendências na área de bronzeamento e estética para Belém. Como o verão está na porta, fica a dica.

- A Professora Doutora Leila Márcia Elias lança no próximo dia 11, em Belém, o livro “Diagnóstico sobre a implantação do Sistema de Informação de Custos (SICSP) no setor público municipal, no Estado do Pará.

- A publicitária Gisely de Moraes assumiu o setor de marketing do Grupo Laje Engenharia, empresa 100% paraense com mais de 36 anos no mercado.

- A música do cantor Lulu Santos “ Toda Forma de Amar” foi escolhida como tema da campanha do “Dia dos Namorados” de O Boticário, que foca na diversidade dos casais.