Regina Casé e João Gomes dão show de simpatia no Parárraiá

Exposição

O artista visual Francelino Mesquita vai comemorar 25 anos de carreira com a exposição "Ressignificações" que abre nesta quinta-feira, dia 20, no Ateliê da 25, às 19h. O público poderá conferir 25 esculturas inéditas em pequenas dimensões. Elas foram feitas com tala, bucha do miriti, cuia pitinga e raiz do mututi, elementos que fazem parte de sua pesquisa como artista amazônida.

Wine

O desejado Orange Gold, vinho laranja que homenageia o poder do sol e também os magníficos pores do sol do Sul da França, estará em breve entre nós, pelas mãos dos enófilos Susana Oliveira e Renato Farias.

Diplomacia

A Mercúrio Alimentos S/A esteve presente em Pequim, na China, para comemoração dos 50 anos das relações diplomáticas e comerciais entre o país brasileiro e o chinês, representada por Lincoln Bueno, Presidente do Conselho de Administração da empresa. Esta missão foi chefiada pelo Vice-Presidente da República e Ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin.

Saúde

O oncologista Luís Eduardo Werneck participou do Congresso Americano de Oncologia - ASCO 2O24, em Chicago (EUA) e retornou trazendo novidades que foram apresentadas no evento sobre estudos e inovações no tratamento do câncer que já estão sendo utilizadas na Oncológica do Brasil com segurança e conforto a todos os pacientes da instituição.

Fitness

Em caráter soft open, a Velocity chega a Belém com aulas coletivas de bike em um ambiente energético. O destaque vai para o seu moderno sistema de som e jogos de luzes. A inauguração oficial será no dia 29 de junho, no térreo do Ed. Connext, com as aulas adquiridas através do app da Velocity.

Estrela

(Foto: Divulgação)

A cantora Joelma brilhou no palco do Parárraiá-São João da Amazônia. A maior festa junina do Pará contou com apoio do Governo do Estado e Ministério do Turismo.

Sucesso

(Foto: Divulgação)

A cantora Manu Batidão estava belíssima na produção feita por Junior Fiel. Ela anunciou que ano que vem deve ter feat com a cantora Anitta.

Parárraiá

(Foto: Christian Emanoel)

A atriz Regina Casé foi a convidada especial do Parárraiá-São João da Amazônia. Nos bastidores ela aproveitou para cumprimentar o cantor João Gomes.

Televisão

(Foto: Divulgação)

O apresentador da TV Globo, Luciano Huck, esteve em Belém gravando uma campanha publicitária e aproveitou para almoçar no restaurante do Chef Saulo Jennings.

Inauguração

(Foto: Carol Langanke)

O empresário Marcus Tavares inaugura hoje (20), no Shopping Bosque Grão-Pará, a franquia da Loft, especializada na assistência e venda de acessórios para smartphones e eletrônicos.

Decoração

(Foto: Divulgação)

A designer de interiores Verena Lamas foi um dos destaques na reinauguração da Utilitta com lounge em homenagem a Brenda Abucater.