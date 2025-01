Rainha das Rainhas, Zaynara no aniversário de Belém e mais; leia na coluna

Comemoração

O cantor Zé Vaqueiro é a atração nacional do show em homenagem ao aniversário de 409 anos de Belém. O palco será no Portal da Amazônia, no bairro do Jurunas. Serão dois dias de festa. 10 e 11 de janeiro. Vai ter Grupo I Love Pagode, Wanderley Andrade, Markinho Duran, Lia Sofia, Zaynara, Frutos do Pará, Grupo Mistura Regional, Mano IO e Mc Dourado.

Show

No ano que Belém do Pará sediará a COP 30, a Hydro, líder em alumínio e energia renovável, comemora 40 anos da Albras e 30 anos da Alunorte.E para dar início às celebrações , a Hydro presenteia a cidade com um show da cantora Fafá de Belém, no dia 12 de janeiro, quando a capital paraense comemora 409 anos. Vai ser às 20h, no Teatro Margarida Schiwazzappa.

Cidadania

Foi dado início à 17ª edição do Cordão do Galo, evento promovido pelo Instituto Arraial do Pavulagem, que promove a inclusão cultural e social de crianças e adolescentes de Cachoeira do Arari, no Marajó. A programação segue até domingo (12), quando é encerrada com um cortejo e show no município. O projeto também vai doar 1 tonelada de alimentos.

Turismo

Em 2024, os destinos do estado do Pará receberam mais de 32 mil turistas internacionais, um aumento de 47,4% em comparação com 2023. Os dados consolidados foram divulgados nesta terça-feira (07/01) pelo Ministério do Turismo, pela Embratur e pela Polícia Federal (PF). Somente em dezembro, 2.350 estrangeiros visitaram o estado.

Balada

A cena eletrônica de Belém está prestes a receber uma nova experiência. No dia 11 de janeiro, a Baphon Produções realizará a festa de lançamento da Darling, o novo selo da produtora. Com o tema “All Black”, a noite promete muito glamour, música de alta qualidade e performances exuberantes, na Boate Space.

Rainhas

A Rainha das Rainhas 2024, Fernanda Costa, já se prepara para passar a faixa para sua sucessora. O concurso será no dia 22 de fevereiro e voltará a ser transmitido pela TV Liberal (Yan Coimbra)

Aniversário

O músico Guga Ferraz festejou aniversário ao lado da esposa Ana HinterHolz em jantar romântico (Divulgação)

Atração

A cantora paraense Zaynara será uma das atrações do show da festa de aniversário de 409 anos de Belém. Ela se apresenta na sexta(10), no Portal da Amazônia (Divulgação)

Réveillon

O cirurgião dentista Luan Queiróz celebrou a chegada de 2025 no badalado réveillon Amoré, na praia de Maracaípe, em Pernambuco. (Divulgação)

Moda

A modelo Havanna brilhou em ensaio de moda na capital paraense (Albert)

Música

O cantor paraense Diogo Venturieri lançou o single " Todo Amor que Senti" nas plataformas digitais. O reggae vem agradando bastante os ouvintes (Divulgação)