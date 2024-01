Rainha das Rainhas prepara uma edição especial no dia 23 de fevereiro

Rainhas

O Rainha das Rainhas, um dos concursos de beleza e fantasia mais tradicionais do carnaval brasileiro, prepara-se para uma edição especial no dia 23 de fevereiro, a partir das 20h, na sede campestre da Assembleia Paraense. Treze candidatas dos maiores clubes sociais de Belém vão disputar o título. O 76º Rainha das Rainhas será transmitido ao vivo em OLiberal.com.

Saúde Mental

O grupo da Oncológica do Brasil, através do presidente Luís Eduardo Werneck deu início a Campanha Janeiro Branco que incentiva a Conscientização sobre a Saúde Mental, pois enfrentar o câncer é uma batalha física e emocional. O Dr. Luís Eduardo Werneck está a frente da ação que promove reuniões e palestras orientando a população sobre a importância do bem estar da mente.

Show

Com 35 anos de sucesso, a banda Catedral retorna a Belém com a turnê nacional “Acima do Nível do Mar”. Na terrinha, o grupo estará com o show acústico no dia 11 de janeiro, no Teatro Maria Sylvia Nunes, na Estação das Docas. Entre os sucessos que estarão no repertório do show estão “Eu Amo Mais Você”, “Quem Disse que o Amor Pode Acabar?”, “Tchau”, “O Nosso Amor” e “Enquanto o Sol Brilhar".

Prêmio

A formanda de medicina Maria Clara Pinheiro da Silva recebeu o Prêmio Amaral Costa de melhor TCC, durante cerimônia de formatura da Faculdade de Medicina da UFPA. A pesquisa da nova médica foi desenvolvida no Hospital Maradei, em Belém.

Capacitação

A Fundação Cultural do Pará (FCP), em parceria com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet), está com inscrições gratuitas para o curso de Informática Básica. As inscrições podem ser feitas até o dia 14 de janeiro. As aulas iniciam dia 15, no Núcleo de Oficinas Curro Velho, Casa das Artes, Casa da Linguagem e Centur.

Rainha

(Foto: Alle Peixoto))

A Rainha das Rainhas 2023, Monã Vianna, começa a se despedir do título de soberana do carnaval paraense. Ela passa a faixa no dia 23 de fevereiro, na AP, em Belém.

Big Brother-I

(Foto:Divulgação)

A modelo, atriz e bailarina Alane Dias, Rainha das Rainhas 2018, vai mostrar a beleza, a força e garra da mulher paraense no BBB24. Estamos na torcida!

Big Brother-II

(Foto: Divulgação)

O Comissário de Voo, Marcus Vinicius, também representará o estado do Pará, no BBB24. O brother já esteve em diversos países, mas nunca deixa de vir à Belém, visitar a família.

Ano Novo

(Foto: Divulgação)

A modelo paraense Tayane Leão curtiu a chegada do ano novo nos cenários paradisíacos da Tailândia. Na foto, ela e o namorado Raphael Rodrigues, nas Ilhas Phi Phi.

Moda

(Foto: Divulgação)

A empresária Gabrielle Costa brilhou em ensaio fotográfico na capital paraense.

Reconhecimento

O cirurgião plástico, Dr. Daniel Soares, recebeu o título de honra ao mérito, concedido pela Assembleia Legislativa do Pará (Alepa). Na foto, ao lado da esposa Elisa Soares.