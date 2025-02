Rainha das Rainhas 2024 vai desfilar pela Grande Rio no Carnaval

Música

Em ano de COP30, Walder Wolf, cantor, compositor e artista da Amazônia, apresenta ao público seu novo single, "Nosso Planeta (O Pará Tá no Clima)". A música chega como um verdadeiro hino de reflexão e ação, trazendo uma mensagem poderosa sobre a importância de preservar o meio ambiente e garantir um futuro sustentável para todos.

Perfume

O Boticário, marca de beleza mais amada e preferida dos brasileiros*, anuncia Gabriel Medina como embaixador de Clash, nova marca de perfumaria masculina com previsão de lançamento para março de 2025, que desafia os padrões clássicos de sucesso masculino e instiga o homem a enfrentar a pressão para emergir mais forte diante dos desafios.

Simpósio

A Sociedade Paraense de Cardiologia, sob o comando do médico Édson Sacramento, vai promover o Simpósio de Endocardite Infecciosa. O evento vai reunir especialistas que irão discutir os avanços no diagnóstico e tratamento de endocardite. O simpósio acontecerá no dia 22 de fevereiro, às 8 horas, no Hospital Saúde da Mulher e as vagas são limitadas.

Carnaval

O intérprete oficial da Mocidade Independente de Padre Miguel, do grupo especial das escolas de samba do Rio de Janeiro, é uma das atrações do Ensaio Geral da ESA- Escolas de Samba Organizadas, neste domingo, dia 16, no Porto Folia. As bandas Fruto Sensual e Batuque Cubano também estarão no bloco de carnaval.

Exposição

A exposição itinerante ‘Sairé - Celebração, louvor e disputa dos Botos’, do fotógrafo paraense Alexandre Baena, pode ser vista até o dia 21 de fevereiro, no Espaço Cultural Senador Ivandro Cunha Lima, no Senado Federal, em Brasília. A mostra retrata a festa do Sairé realizada na vila de Alter do Chão, em Santarém, no oeste do Pará.

Wedding

(CasalMarques Fotografia)

Uma belíssima cerimônia na Igreja de Santo Alexandre celebrou o casamento de Louis Keating e Camila Couto em Belém. O wedding planner foi da Tulle Assessoria de Eventos.

Casamento

(Naviar Fotografia)

Jorge e Normara Andrade se casaram em uma linda cerimônia na Capela do Colégio Marista, em Belém. A festa para os convidados foi na Casamia.

União

(Ubirajara Bacelar)

Pedro e Roberta Lima oficializaram a união em uma cerimônia realizada na Fábrica 242, na capital paraense.

Desfile

(Divulgação)

A Rainha das Rainhas, 2024, Fernanda Costa, vai desfilar pela Grande Rio usando a fantasia "Arara Cantareira". O stylist é assinado pela expert Aline Dias.

Advocacia

(Divulgação)

A advogada criminalista Carol Saboia vem ganhando destaque nas redes sociais e no meio judiciário por atuar em casos de repercussão na mídia.

Internacional

(Divulgação)

A jornalista e futura advogada Carolina Limão curtiu temporada de férias na Itália. Na foto, ela na famosa Fontana di Trevi, em Roma.