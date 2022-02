Primavera: Filme inédito da atriz Ana Paula Arósio estreia no cinema no próximo dia 17 de fevereiro

MUITOS LIKES

Filme

O único trabalho inédito da atriz Ana Paula Arósio estreia nos cinemas no próximo dia 17 de fevereiro. No filme “Primavera” ela atua ao lado de Ruth de Souza. (Divulgação)

Pré-Wedding

Yuri e Letícia escolheram a famosa Vila de Alter Chão, em Santarém, para o book do pré-wedding. (Ubirajara Bacelar)

Comemoração

Bruna Koury e Maísa Corrêa comemoram os 10 anos do escritório de advocacia que comandam, com uma equipe feita somente por mulheres. (Divulgação)

Aniversário

O fonoaudiólogo Marcos Muller Lima comemorou idade nova com festa reservada em família na capital paraense. (Divulgação)

Casamento

Debora Fernandes e Porchera e Bruno Russo Porchera casaram de linda cerimônia na Igreja do Carmo em Bel (s3a Fotografia)

Sucesso

A paraense Thays Sintra vem atraindo muitos fãs com suas publicações no instagram. Simpatia e bom humor são a marca da influenciadora. (Antonio Kaio)

Revelação

A cantora e compositora Azuliteral é uma das novas revelações da música paraense. Ela trabalha no álbum autoral Nossas Tramas. (Camilla Figueiredo)

Capacitação

Cerca de 60 moradores das comunidades quilombolas dos territórios do Jambuaçu e Juquiri, no município de Moju, vêm sendo beneficiados pelo Programa de Capacitação Profissional da Hydro, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). O programa já beneficiou outros 90 moradores das comunidades Moju, Abaetetuba e Ipixuna do Pará.

Voluntariado

O tradicional Colégio do Carmo foi reaberto e totalmente reformado pela congregação Sementes do Verbo, unicamente com doações e mão de obra voluntária. Todos os móveis deste novo espaço foram construídos por um único marceneiro. Ainda faltam doações para concluir as obras no telhado, banheiros e dormitórios. A Mercúrio Alimentos é uma das apoiadoras desse trabalho.

Justiça

Os magistrados Kédima Pacífico Lyra e Amilcar Roberto Bezerra Guimarães tomaram posse como novos desembargadores do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA). Eles ascenderam ao desembargo ocupando respectivamente as vagas da desembargadora Edinéa Oliveira Tavares e do desembargador Raimundo Holanda Reis.

Música

Seis artistas do Pará foram selecionados pelo Edital Natura Musica e serão patrocinados pelo projeto em 2022. São eles: Daniel ADR, Raidol, Festival Lambateria, Elas no Comando, Azuliteral e Flor de Mururé. Na curadoria participaram nomes como a cantora e compositora Keila e Lucas Estrela, produtor musical, compositor, guitarrista e artista multimídia. Ambos paraenses.

Cultura

A Oi e o Oi Futuro divulgam o resultado do 17º Programa Oi de Patrocínios Culturais Incentivados, com projetos realizados em todas as regiões do Brasil e que vão compor a programação do Centro Cultural Oi Futuro, no Rio de Janeiro, ao longo de 2022 e 2023. Entre os projetos selecionados, dois são do Pará: Amazônia Mapping o Se Rasgum Labverde.