Premiação nacional gastronômica, nova idade, matrimônio, espetáculo e muito mais na coluna

Solidariedade-I

Na próxima segunda-feira, dia 27 de maio, vai acontecer na Casa de Plácido, no Centro Social de Nazaré, uma Tarde Alegre beneficente em prol das obras desenvolvidas pela Fazenda da Esperança, em Mosqueiro. O bingo solidário começa a partir das 16h. Informações no (91) 98401-9632

Solidariedade-II

A Fazenda da Esperança em Mosqueiro é batizada de Nossa Senhora de Nazaré e atende 100 pessoas com problemas relacionados a álcool e drogas. As cartelas do bingo podem ser adquiridas no escritório da fazenda, na avenida Governador José Malcher, 915, bairro Nazaré.

Música

Ruy Barata e Paulo André, compositores que fizeram história na música do Pará, serão homenageados no espetáculo “Paulo Para Sempre Ruy”, com artistas de várias gerações acompanhados por uma grande orquestra. O show será no Theatro da Paz, com apresentações nos dias 27, 28 e 29, sempre às 20h. Os ingressos já estão à venda no site Ticket Fácil e nas bilheterias do teatro.

Reconhecimento

O escritório Silveira Athias foi reconhecido em 1º lugar no ranking Análise Advocacia Regional 2024, da Análise Editorial, que destaca a expertise dos maiores escritórios de advocacia do país. Este reconhecimento evidencia o comprometimento do escritório com seus clientes e com a comunidade na região Norte, especialmente na Amazônia Legal.



Visita

A Base Aérea de Belém abriu as portas do museu da Força Aérea. O coronel aviador Rodrigo Gorete, recebeu a primeira campeã brasileira de robótica educacional e alunos do colégio Modelo. Keila Cattete aproveitou a oportunidade, e ao lado do tenente piloto Douglas Braz , contou tudo sobre a história da FAB na Amazônia aos estudantes.

Wedding

Carol Santalice e Caio Túlio Carmo estão na expectativa para o grande dia do sim. O casamento será no mês de junho, em Belém, com selo da Tulle Assessoria de Eventos.(Foto: Blur Fotografia)





Festa

Os atores gêmeos Diego e Tiago Homci comemoraram o aniversário com festa em Belém. Eles também lançaram uma marca de roupas, com a primeira coleção. (Foto: Christian Emanoel)





Aniversário

A advogada Kátia Reale festeja idade nova no próximo sábado, dia 25. A comemoração será entre amigos e familiares na capital paraense. (Foto: CF Studio)





Comemoração

Os empresários do agronegócio Helô e Rivaldo Campos comemoraram no último dia 15 deste mês as Bodas de Cerâmica, em Porto de Moz. (Foto: Divulgação)





Lançamento

A cantora Juliana Sinimbú lançou a música "Hoje Tá D'Boa" em todas as plataformas digitais. A canção de autoria dela em parceria com a cantora Amanda de Paula. (Foto: Divulgação)





Vencedores



Os botecos Paladar Gi (1º lugar), Só Porco Torresmo &Cia( 2º lugar) e Barão Bistrô( 3º lugar) foram os vencedores da etapa paraense do Comida di Buteco 2024. (Foto: Bruno Menezes)