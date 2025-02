Paraenses esbanjam beleza no baile da Vogue

Carnaval

A última semana carnavalesca vai pegar fogo em Cametá, município conhecido por ter o “maior carnaval da Amazônia”, com grandes atrações musicais como Ana Castela e Pixote para levantar a galera em todos os ritmos. A mega estrutura de som e iluminação, leva a assinatura de Jefferson Goldenberg.

Parceria

Em uma parceria que une responsabilidade social e sustentabilidade, a Unimed Belém doou, aproximadamente, 400 kg de enxovais hospitalares para a Cooperativa Social de Trabalho Arte Feminina Empreendedora (Coostafe), que é composta por mulheres em situação de privação de liberdade e coordenada pela SEAP. Elas transformam os materiais em novos produtos, promovendo a geração de renda e a reinserção social dessas mulheres.

Fitness

Amanda Góes Palácios, Luana Lima e Samira Silveira inauguram as franquias Vidya e Race Bootcamp, onde oferecem hot yoga, corrida e funcional. Elas serão integradas ao studio da Velocity e funcionarão a partir do dia 19 de março, em caráter de soft open. A inauguração oficial será no dia 29 de março.

Bailinho

No dia de carnaval, 4 de março, das 9h até às 21h, o tradicional Bailinho da Estação das Docas irá levar folia e diversão às crianças no armazém 3. Pela parte da manhã, o evento terá uma programação inclusiva, com contação de histórias e oficina de máscaras.

Arte

A exposição "Açaí: na trilha das mulheres" pode ser vista no espaço cultural da Aliança Francesa Belém. A intervenção artística teve apoio da AFD (Agence française de développement) que incentivou Ana Mendes, uma jornalista fotográfica brasileira envolvida na luta pelos direitos dos povos indígenas e das comunidades tradicionais da Amazônia.



Glamour

Paraenses brilham no baile da Vogue (Divulgação)

As paraenses Gaby Amarantos, Zaynara e Alane Dias brilharam no tradicional Baile da Vogue, no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro.

Luxo

Mais paraenses no baile (Divulgação)

As influenciadoras paraenses Theulyn Reis e Anah Mussi e a modelo Emilly Nunes também foram convidadas do Baile da Vogue, na cidade maravilhosa.

Simpatia

Simpatia no bloquinho (Christian Emanoel)

Katty Nahun esbanjou simpatia no Bloco do Mirage, no Porto Folia, no Pré-Carnaval de Belém.



Pré-Carnaval

Amigos no bloco (Christian Emanoel)

Claudia Moreira, Aline Maroja, Wellyda Farias, Ingride Tenório e Elane Leão curtiram o Bloco do Mirage no Porto Folia.

Folia

Casal no Carnaval (Christian Emanoel)

O casal Luan Gomes e Carla Rodrigues se divertiu no show da banda Jeito Moleque, no Bloco do Mirage, em Belém.

Premiação

Giuliana Morrone é convidada do Prêmio Ampla de Jornalismo (Foto: Divulgação)

A jornalista Giuliana Morrone será a convidada especial e curadora da 2ª edição do Prêmio Ampla de Jornalismo. Ela participará do lançamento do prêmio, no dia 24 de abril.



Exposição

Percília Corrêa recebeu convidados para o coquetel da exposição “Contos de Viagem” (Foto: Divulgação)

Percília Corrêa recebeu convidados na última terça, 25, para o coquetel de apresentação da exposição “Contos de Viagem”, em sua Um mais Um.