Paraense entra no time de fotografadas para a revista inVogue

Casamento

Fernanda e Felipe Corrêa se casaram em uma cerimônia ao pôr do sol na praia do Atalaia, em Salinas. (Ubirajara Bacelar)

15 anos

Ana Vitória Affonso comemorou 15 anos com uma linda festa na Estação das Docas,em Belém. (CasalMarques Fotografia)

Tecnologia

O publicitário paraense Renan Malato se tornou especialista em Design de Experiência do Usuário pelo Google nos Estados Unidos. O foco são aplicações e soluções tecnológicas. (Divulgação)

Beleza

A modelo e apresentadora paraense Carol Ribeiro é uma das 52 mulheres fotografadas para o livro inVogue. Na foto, ela brilhou na festa de lançamento em São Paulo.(Divulgação)

Aniversário

Guilherme Relvas comemorou aniversário na semana passada em Belém. Na foto, ele com a esposa Andréa Pinheiro e os amigos Ygor e Flávia Kahwage. (Divulgação)

Livro

A empresária e desenhista Tayse Costa lançou o livro " A Sereia Silenciosa" pela editora Pakatatu. O romance é a primeira obra da escritora, que foi Rainha das Rainhas em 2004. (Divulgação)

Negócios

Michele Nunes e Isolda Rebello inauguraram uma franquia de famosos panettones em Belém. O espaço fica em um shopping na Doca. (Divulgação)

Itália Mia

A vida e obra do padre italiano Giovanni Gallo serão destaques na 2ª edição do Festival Itália Mia, de 3 a 5 de novembro, na Estação das Docas, em Belém. Desde sua chegada no Pará, o religioso preocupou-se em preservar a história e a memória do povo e do lugar que lhe acolheu, guardando peças arqueológicas que deram origem ao acervo do Museu do Marajó, fundado em 1972, e em funcionamento em Cachoeira do Arari.

Prêmio

Elenjusse Martins da Silva Soares, de Canaã dos Carajás (PA), foi escolhida a Educadora do Ano da 25ª edição do Prêmio Educador Nota 10, maior e mais importante prêmio da Educação Básica brasileira. O Prêmio, que foi criado em 1998, pela Fundação Victor Civita, é realizado em parceria com o Instituto Somos.

Cooperação

A Agência Internacional de Cooperação do Japão na Amazônia, a JICA, possui um multiplicador em Belém. Demethrius Lucena facilita ao alunado da Assembleia Legislativa, na Escola do Legislativo estudos sobre a temática do desenvolvimento industrial regional.

Certificação

A Organização Nacional de Acreditação - ONA manteve mais uma vez o certificado de acreditado pleno ao Hospital Amazônia resultado de um método de avaliação e certificação que busca por meio de padrões e requisitos previamente definidos de promover a qualidade e segurança da assistência no setor da saúde.

Literatura

O livro de poesias da artista visual paraense Keyla Sobral pode ser encontrado na Livraria Travessia, em Belém. A editora que publicou a obra é a Urutau de São Paulo e o prefácio é da escritora Márcia Huber.A Livraria Travessia é comandada pelo livreiro Pedro Gamma.