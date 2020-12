Os ex-BBBs Hadson Nery, Felipe Prior e Lucas Galina fazem Jogo dos Famosos no Mangueirão, em Belém

15 anos

Bruna Piva comemorou 15 anos com linda festa na capital paraense. A beleza da aniversariante foi assinada pelo salão Junior Fiel RG. (Carol Marques)

Moda

Christian Vilhena representou o Pará no concurso Mister Brasil CNB 2020. Ele conquistou o título de Mister Norte. (Gabriel Souza)

Princesa

A modelo paraense Erica Macedo conquistou o título de 1ª Princesa no A Bordo- O Reality, realizado no Estado do Amazonas. (Divulgação)

Música

A cantora Luana Magalhães acaba de lançar nas plataformas digitais a música “Refém de Voce”.A composição é de Adeinton Bezerra e Tony Clayton. (Divulgação)

Jogo dos Famosos

Os ex-BBBs Hadson Nery, Felipe Prior e Lucas Galina participaram do Jogo dos Famosos, no estádio do Mangueirão, em Belém. Na foto, eles com Aloísio,Amaral e MC PKdellas. (Divulgação)

Casamento

O apresentador do É do Pará (TV Liberal) Gustavo Ferreira casou com a jornalista Thais Siqueira. A cerimônia reuniu amigos e familiares em Belém. (Divulgação)

Wedding

Débora Paier e Marco Guimarães escolheram uma fazenda em Paragominas para as fotos do Pré-Wedding. (Carol Marques)

Atendimento médico

O projeto Quilombo concluiu o ciclo de atendimentos no ano de 2020, voltando à rotina de saúde básica e preventiva nas 14 comunidades da região do Alto Trombetas 1 e 2, em Oriximiná (PA) nos meses de novembro e dezembro. Iniciativa da Mineração Rio do Norte, em atendimento às condicionantes do Ibama, o projeto realizou milhares de consultas com as comunidades tradicionais do oeste paraense.

Quadrinhos

Quatro crianças que nas horas vagas da escola se dividem entre os ensaios de uma banda de pop rock e a proteção da floresta amazônica de ameaças ambientais. Esse é o mote da história em quadrinhos A Turma do Ypê, projeto selecionado no Edital de Patrocínio 2020 do Banco da Amazônia e que terá lançamento e distribuição durante os festejos natalinos em bibliotecas comunitárias, centros comunitários e projetos de arte-educação em Belém. Os autores são os jornalistas Wlad Cunha e Ismael Machado.

Homenagem

A Prefeitura de Belém, por meio da Fundação Cultural do Município de Belém (Fumbel), homenageou o centenário do Poeta Ruy Paranatinga Barata com uma estátua localizada na calçada da praça da República, nas proximidades do Bar do Parque.O monumento mede 1,75m de altura, respeitando o tamanho real do homenageado. Foi produzida inicialmente em gesso, argila e fibra de vidro e posteriormente fundido em bronze.

Livro

O livro “Saias, laços & ligas: construindo imagens e luta ”, da paraense Luzia Miranda Álvares, foi lançado virtualmente na página oficial do Grupo de Estudos e Pesquisa Eneida de Morais (Gepem), no Facebook. O livro, que tem 660 páginas, é dividido em três partes: as ligas femininas paraenses na primeira República, os anos de 1920 e, das lutas sufragistas à organização partidária. Ele também pode ser encontrado no site www.editorapakatatu.com.br

POUCAS & BOAS

* O estudante de publicidade Armando Netto, filho do casal Deth e José Arlindo, participou em São Paulo do Encontro de Tik Toks. Ele tem mais de 600 mil seguidores nessa rede social.

* O Conselho Regional de Odontologia do Pará está sob nova direção, com conselheiros nomeados pelo Conselho Federal. O cirurgião-dentista Marcelo Folha é o novo presidente, com mandato até o fim de 2021.

* A oncologista Paula Sampaio alerta que a exposição ao sol sem proteção é a principal causa do câncer de pele. Estamos Dezembro Laranja, que promove a conscientização sobre como prevenir a doença.

* Os menus degustação assinados pela chef Nathalie Furtado vão ter uma pequena pausa, nesse final de ano, pra voltar com tudo em 2021. Os fãs já estão na expectativa

* Cerca de 300 crianças foram beneficiadas pela ação “Conectando Sonhos”, realizada pelo Shopping Bosque Grão-Pará. Elas fazem parte da instituição Creche Lar Cordeirinho de Deus.