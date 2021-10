Os eventos sociais que movimentam a capital do Pará são destaque da coluna; confira!

É LACRE!

Wedding

Vanessa Maneschy e Tarcisio Guerra casaram ao pôr do sol em Salinas. O wedding planner foi da Tulle Assessoria de Eventos. (CF Studio)

MUITOS LIKES

Aniversário

Sanchae Camatti, Diretor do Grupo Liberal, faz aniversário hoje (7). No fim de semana ele vai se casar com Danielle Correa em cerimônia na Ilha de Algodoal. (Pablo Roniere)

15 anos

Hillary Romana Ferreira Macedo ganhou uma linda festa de 15 anos em Abaetetuba. Um presente dos pais Romano Macedo e Greyce Ferreira. (Divulgação)

Beleza

A estudante de Educação Física paraense, Cássia Adriane Araújo, de 21 anos, foi a vencedora do Concurso Miss Brasil Terra 2021. (Alex Helser)

Niver

Quem comemora idade nova hoje (7) é o jornalista Ismaelino Pinto, colunista de O Liberal e crítico de cinema. Parabéns especial da coluna! (Fábio Pina)

União

Marcus Meireles e Edizangela Paiva oficializaram a união civil em cerimônia realizada em cartório da capital paraense. Felicidades ao casal! (Bruno Menezes)

Círio 2021

Fafá de Belém faz hoje no Theatro da Paz o show " Foi Assim: a música de Paulo André e Ruy Barata", dentro da programação do Varanda de Nazaré. (Estúdio Tereza e Aryanne)

Solidariedade

Até o dia 11 de outubro, o Grupo para Valorização, Integração e Dignificação do Doente de Aids (Paravidda) realiza uma campanha de arrecadação de brinquedos e alimentos que serão entregues às crianças atendidas pela instituição. O objetivo é beneficiar os filhos e filhas das famílias dos mais de 1.500 associados.

Miriti

A tradicional Feira de Artesanato do Círio (FAC), organizada pelo Sebrae no Pará, chega a 9ª edição e fica até o dia 12 de outubro no Porto Futuro e no Arraial de Nazaré, das 10h às 22h, peças de artesãos paraenses de vários tipos, como brinquedos de miriti e cerâmica. O evento é apoiado pelo Governo do Pará.

Festival

A música brasileira e a sonoridade nortista estão confirmadas no Festival Psica 2021, com shows de Marina Sena, o compositor, cantor e grande representante da música afro-brasileira, Chico César e a banda Fruto Sensual. O evento conta com patrocínio da Natura Musical, por meio da lei estadual de incentivo à cultura do Pará (Semear).

Exposição

Segue até amanhã (8) a exposição "Só Nazaica" que reúne criatividade, cultura e muita fé no 2º piso do Shopping Pátio Belém. Organizada pelo Comitê Arte pela Vida, a exposição traz mantos e imagens de Nossa Senhora de Nazaré criados pelas mãos de mais de 40 artistas paraenses.

Aplicativo

O piloto de automobilismo e empresário paraense, Oswaldo Ferreira está a frente do Second Chance - aplicativo de relacionamento que pretende mudar a forma de interação do público com esse mercado.Feito para pessoas com pelo menos 30 anos, vai estimular o encontro presencial dos casais fornecendo cupons de desconto em estabelecimentos parceiros.