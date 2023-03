Os acontecimentos sociais que movimentam a capital paraense

Casamento -I

Ygor Kahwage Soares e Flavia Braga casaram em belíssima cerimônia na capital paraense. A beleza da noiva teve assinatura do Salão Junior Fiel RG. (CasalMarquesFotografia)

Casamento-II

Vera Kahwage, Armando Soares, Flávia Braga, Ygor Kahwage, Rosângela Kahwage, José Armando Soares e Bel Soares (CasalMarquesFotografia)

Casamento-III

Felipe Braga, Flavia Braga, Ygor Kahwage, Sandra Braga e Hamilton Braga (CasalMarquesFotografia)

Casamento-IV

Sandra Braga, Hamilton Braga, Flavia Braga, Ygor Kahwage, Rosângela Kahwage e José Armando Soares (CasalMarquesFotografia)

MUITOS LIKES

Noivado

Léo Drumond e Natália Rodrigues Vieira ficaram noivos em linda festa organizada pela Tulle Assessoria de Eventos, em Belém. (Blur Fotografia)

Fashion

Amanda Lima, Laís Rodrigues e Amanda Saraiva vão promover coquetel na capital paraense para lançamento da nova coleção assinada por Alexandre Birman. (Divulgação)

Aniversário

O médico anestesiologista Carlos Henrique Jr. Comemora idade nova neste sábado, dia 25. A comemoração será ao lado de amigos e familiares em Belém. (Divulgação)

Cidadania

A Casa de Justiça e Cidadania do Judiciário paraense recebe neste sábado, dia 25 de março, das 9h às 12h, ação alusiva ao Dia do(a) Ouvidor(a), na avenida Nazaré, nº 582, esquina da Travessa Rui Barbosa. O evento, que vai oferecer vários serviços gratuitos, conta com apoio da Ouvidoria do TER-Pa,Ouvidoria do TRT da 8ª Região, Ouvidoria do TCE-Pa e Ouvidoria Geral do Estado do Pará.

Festival

O Lollapalooza Brasil, maior festival de música de São Paulo, reunirá uma seleção de alguns dos maiores nomes da música do Brasil e do mundo entre os dias 24 e 26 de março no Autódromo de Interlagos, e a Globo ampliará a experiência com a transmissão dos shows num projeto multiplataforma, através da TV Globo, Globoplay, Multishow e Canal Bis.

Terceiro Setor

A décima edição do Fórum Interamericano de Filantropia Estratégica (FIFE), promovido pela Rede Filantropia, será realizada em Belém do Pará de 25 a 28 de abril. É o maior evento sobre gestão para o Terceiro Setor e ponto de encontro para as Organizações da Sociedade Civil (OSCs) de todo o país trocarem experiências e fortalecerem sua atuação em áreas como Assistência Social, Saúde e Educação.

Documentário

A jornalista Denise Soares lançou o documentário “A dor do parto que eu não tive”, que reúne histórias de mulheres que foram vítimas de violência obstétrica. O documentário aborda uma experiência vivida pela própria jornalista. O documentário também propõe uma reflexão acerca da assistência humanizada e acesso seguro, digno e de qualidade na gestação, parto e puerpério.

Aprovado

O Cirurgião-Dentista Marcelo Folha, presidente do Conselho Regional de Odontologia, comemora a aprovação das contas de 2022, sem restrições e nenhum voto contrário. Este é o 3º ano consecutivo que a gestão do CRO-PA tem as contas aprovadas.