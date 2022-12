Os acontecimentos sociais da semana são destaque da coluna

Noivado

O advogado Daniel Saboya pediu a namorada Paola Tunas em casamento durante uma viagem para a Ilha de Fernando de Noronha. Felicidades ao casal (Divulgação)

Reconhecimento

O advogado Ricardo Serruya Soriano de Mello está entre os mais admirados do Pará. A pesquisa é da Análise Advocacia - Edição 2022 (Divulgação)

Beleza

Wanessa Kamilly em linda produção do Salão Junior Fiel RG e a Fashion Designer Isadora Barbozza (Divulgação)

Música

Bela Portugal é mais um talento da música paraense no The Voice Brasil. Ela integra o time de Lulu Santos (Daniel Rodrigo)

Moda

As empresárias Lollita e KMenezes lançaram a coleção cápsula de final de ano “Diamond”. A curadoria foi da Consultora de Imagem e Estilo Karina Farias (Yan Coimbra)

Aniversário

Lorena Daibes prestigiou o aniversário da amiga Maristela Crispino em Belém (Divulgação)

Internacional

O fisioterapeuta Diogo Bonifácio está em Milão, na Itália, onde participa de uma temporada de cursos em ozonioterapia ()

Dança

O espetáculo de música e dança flamenca " La Senda Mia", realizado pelo Cassino De La Cruz, será apresentado nos dias 03 e 04 de dezembro, no auditório do Centro Universitário Fibra, na Avenida Gentil Bittencourt, 603. La Senda Mia é o caminho que a Cia Flamenca do Pará tece poeticamente em direção ao gênero de dança originário de Andalucia.

Turismo

A Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo - Secção Pará - elegeu a nova diretoria para o biênio 2022/2024, tendo como presidente a jornalista e professora Tânia Monteiro, mestra em Letras e em Desenvolvimento e Meio Ambiente Urbano. Entre os principais desafios da nova gestão estão a reorganização da seccional, novos associados e a busca de parcerias público-privadas para fortalecer a divulgação do turismo paraense.

Natal

Com a campanha “Onde existem diferenças é onde mais precisa existir amor”, Belém é uma das capitais brasileiras escolhidas pelo O Boticário para receber estruturas interativas natalinas. O espaço, na Estação das Docas, contará com uma “Moldura de Presente”, com janelas convidativas aos visitantes para uma foto de recordação.

Arte

Domingo, 04, haverá mais uma edição do Circular Campina Cidade Velha. E a AP participará com a exposição "Alegorias do Imaginário", das 10h às 16h, no Terrace AP (Sede Social). A mostra apresentará obras de 14 artistas, como Keyla Sobral, Mariano Klautau, Nina Matos, PP Condurú, Paula Sampaio, Pedro Cunha, Simões, entre outros. A curadoria é de Yasmin Gomes.

Exposição

O Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE do Pará) abriu ontem (30), no Centro Cultural da Justiça Eleitoral do Pará – CCJE, a exposição “Místicos e Bárbaros: Cor, Sabor e Fé”, em comemoração aos 100 anos da Semana de Arte Moderna Brasileira. A mostra temporária integra o Projeto Museográfico do regional e segue até o dia 19 de dezembro, com visitação gratuita, de segunda a sábado, das 8h às 15h e domingos das 9h às 13h.