Casamento

Aloysio Chaves e Amanda Malcher casaram em belíssima cerimônia na Basílica Santuário de Nazaré. O wedding planner foi da Tulle Assessoria de Eventos.

(Blur Fotografia)

MUITOS LIKES

Arte Pará

Vania Leal, Irene Noronha e Roberta Maiorana na abertura do Arte Pará 2022, que conta com patrocínio da Fibra. A exposição pode ser vista na Casa das 11 Janelas.

(Cristino Martins)

Wedding

Lucca Mendes e Vittoria Bisi casaram em uma linda cerimônia no Hotel Fasano Boa Vista, em São Paulo.

(Edueuka)

Cirio 2022

O médico dermatologista Thales Bretas será um dos convidados da Varanda de Nazaré, no Círio 2022. O camarote é organizado pela cantora Fafá de Belém.

(Divulgação)

Inauguração

José Osvaldo e Gabrielle Sabado marcaram presença no coquetel de inauguração de uma nova loja de móveis e objetos de decoração de luxo em Belém.

(Antonio Kaio)

Noivas

Foi um sucesso o desfile da nova coleção de vestidos de noiva da estilista Ellis Verline, no Chá das 5, da AP, na capital paraense.

(Gui Sampaio)

Marketing

A paraense Angélica Carvalho lançou um canal no Youtube onde mostra os bastidores do curso de Marketing Digital em Montreal, no Canadá.

(Divulgação)

Aromas Regionais

Outubro se aproxima e o cheirinho da Santa começa a exalar por Belém. A Confraria dos Aromas, uma pequena empresa genuinamente paraense, que trabalha com aromatização de ambientes, esse ano apresenta a Edição Aromas da Fé: Mini Santinhas com perfume regional nas fragrâncias: Açaí, Cheiro do Pará, Cupuaçu e Patchouli_.

Congresso

Isabela Morbach, a paraense diretora da CCS Brasil, celebra o resultado “1º Congresso Brasileiro de CCS: Desafios e Oportunidades de Desenvolvimento”. O encontro debateu os desafios do Brasil nas políticas para a captura e armazenamento de CO₂ com o intuito de incentivar a redução das emissões de gases do efeito estufa entre as grandes indústrias brasileiras.

Festival

O Espaço Náutico Marine Club, em Belém, vai ser palco de mais uma programação da Sonique Produções: o Festival Ambienta - Música, Arte e Meio Ambiente, marcado para o dia 15 de outubro. A segunda edição do evento apresenta Criolo, Marcelo Falcão, e diversas atrações locais, como Strobo, Orquestra Aerofônica, Guitarrada das Manas e Dj Albery.

Samba

No próximo sábado, dia 1º de outubro, os cantores Gina Ramos, Marcelo Ramos, Carolina Araújo e Darley Darlen se apresentam no projeto “Samba de Mesa”, do Dom Gastro Bar, no bairro de São Braz, em Belém. Haverá participação especial de Cris Matos e Dulci Cunha. No repertório o melhor do samba brasileiro.

Inauguração

Dia 4 de outubro, Alda Dantas e Severo Filho inauguram espaço empresarial que abrigará, além da agência Norte Comunicação, o atelier Malva-Complementos de Charme, de Thais Iketani, e um sofisticado café. O local é um sobrado restaurado, localizado na Quintino, próximo à Av Nazaré, cujo projeto é assinado pela arquiteta Márcia Nunes.