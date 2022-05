O cantor Zé Vaqueiro vai comandar o 'Arraiá do Zé' dia 15 de junho, no Marine Club, em Belém

Party

Dia 21 de maio vai rolar no Capital Lounge a festa "New York City Discotheque - 20 Anos Revival". No som o DJ Residente da NYC, Alfredo Abitbol, esquentando a pista com tudo que tocou e marcou as noitadas da boate que ficava na Wandelkolk. Uma memorável "party" que trará de volta as inesquecíveis noites dos anos de 2002, 2003 e que marcou toda uma geração.

Nutrição

Acompanhar as novidades da nutrição esportiva, das pesquisas em saúde, esportes, lutas, performance e mundo fitness. Jamile Khaled, nutricionista e personal diet com atuação em Belém e Castanhal, desembarca em São Paulo, nesta semana, para participar do Arnold South America, o maior evento internacional do segmento.

Imagem Pessoal

Com o tema “Marca e Imagem Pessoal: os benefícios de fortalecer a sua marca”, a consultora de imagem e especialista em Branding, Keyla Omura, irá compartilhar estratégias para fortalecer a marca pessoal no próximo Almoço de Negócios da ADVB. O evento será nesta quinta-feira (28), às 12h, no Restaurante Porto Ver-o-Rio.

Circo

O Mirage Circus faz suas últimas apresentações em Belém, com todos os ingressos pela metade do preço. Desde o dia 1° de janeiro no estacionamento do Shopping Grão Pará, seus bastidores empregaram cerca de 230 profissionais, direta e indiretamente envolvidos, e utilizaram mais de 800 toneladas de equipamento de última geração.

Dia das Mães

O Chá das Cinco da AP, em homenagem ao Dia das Mães, será no próximo dia 04 de maio, no Salão Majestic (Sede Campestre). Haverá desfiles de moda e participação especial da cantora Gretchen com a filha Valentina e o saxofonista Esdras Souza. A atração musical será o cantor Markinho Duran. A programação começará às 17 horas.

Noivado

A cirurgiã-dentista Flávia Braga e o advogado Ygor Kahwage ficaram noivos na capital paraense. A festa de casamento será em 2023 (Divulgação) A cirurgiã-dentista Flávia Braga e o advogado Ygor Kahwage ficaram noivos na capital paraense. A festa de casamento será em 2023 (Divulgação)

Comemoração

Livia Fonseca ganhou uma linda festa de Chá de Panela em Belém. A organização foi da Tulle Assessoria de Eventos. (Blur Fotografia)

Exposição

A exposição “Fronteira” do artista plástico Geraldo Teixeira pode ser visitada até dia 3 de junho, das 9 às 17 horas, no Espaço Cultural Silveira Athias, em Belém (Divulgação)

Aniversário

Denis Farias, articulista de O Liberal, comemorou idade nova na semana passada, com festa em família na capital paraense (Divulgação)

Prêmio

A jornalista e publicitária Ingrid Pipolos com os sócios Caroline e Gladstone da GIP Assessoria foram os vencedores do 1° Cocreation Boot realizado no Brasil pela TXM Methods e Sebrae (Divulgação)

Beleza

A modelo paraense Anne Helena Chichester vem se destacando com trabalhos de editoriais de moda e desfiles na Europa.(Divulgação)

