Nova temporada da exposição 'Amazônia Líquida' na Galeria Rose Maiorana

O vernissage da nova temporada da exposição "Amazônia Líquida" foi um sucesso na Galeria Rose Maiorana, no bairro do Marco, em Belém. O trabalho reúne duas artes: a fotografia de Tarso Sarraf e a pintura de Rose Maiorana. As telas exaltam a exuberância da Amazônia. E também destacam a cultura paraense, como a Marujada, de Bragança.

Christian Emanoel 26/08/2024