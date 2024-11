Nova gestão do Paysandu, cobertura da COP 29, viagens internacionais e mais marcam Belém; veja tudo

Ciência

O Instituto Açaí: Ciência e Cidadania na Amazônia - IACCA, com apoio institucional do CNPq, parceria do Governo do Pará, TV Liberal e do Parque Shopping Metrópole, realizará a XV Mostra de Ciência e Tecnologia do Instituto Açaí - MCTIA. A exposição de projetos para o público será nos dias 19, 20 e 21/11/2024, das 14h às 20h no Shopping Metrópole.

Confraternizações

Com o clima de Natal já pairando no ar, Rodrigo Aguilera e Mayara Hamad estão disponibilizando o bonito mezanino da vinheria que comandam na Braz, para as tradicionais reuniões de final de ano e com direito a menu especial.

Congresso

Belém receberá a 19ª edição do Congresso de Gente e Gestão, nos dias 29 e 30 de novembro, no Hangar. Organizado pela Associação Brasileira de Recursos Humanos do Pará (ABRH-PA), o evento terá 40 palestrantes locais e nacionais; a “Expo Negócio”, com mais de 30 expositores e a “Arena do Conhecimento”, com palestras gratuitas e atração musical.

Cinema

O projeto Tecno Barca Bailique, selecionado pelo edital Banco da Amazônia, realiza a Mostra Cine Catraia, ocupando a sala Cine Dira Paes. Anote: dias 14 e 21 de novembro, das 14h30 às 16h30. Gratuito.Os filmes, paraenses e amapaenses, refletem realidades e desafios da Amazônia. A curadoria da mostra é de Rayane Penha, com realização da Associação da Cia Gira Mundo.

Cultura

Após passar por várias cidades no Pará, principalmente nas regiões periféricas, o Festival Cultura e Juventude encerrou sua programação com um evento festivo no último final de semana na Vila da Barca, em Belém. Durante o evento, o público contou com apresentações de grupos de carimbó e shows com música popular paraense.

Nova Gestão

Nova gestão do Paysandu (Jorge Luís Totti/Paysandu)

Roger Aguilera (presidente) e os vice-presidentes Diego Moura (Gestão) e Marcio Tuma (Operações) formam o novo comando do Paysandu para o biênio 2025/2026.

COP 29

Jornalista Fábia Sepêda na COP 29 (Reprodução)

A jornalista Fábia Sepêda, apresentadora e repórter da TV Liberal, vem dando um show de cobertura na COP 30 no Azerbaijão.

15 anos

Isabelly Victoria completa 15 anos (Divulgação)

Isabelly Victoria, filha de Wagner Rossi e Sheyla Cristina Rossi, festeja 15 anos, neste sábado (16), com big festa na Estação das Docas, em Belém. O tema da festa é " A Bela e a Fera".

Internacional

Casal Igor e Thais Montoril no Peru (Divulgação)

O casal Igor e Thais Montoril curtiu temporada de férias no Peru. Na foto, eles estão na famosa cidade de Machu Picchu, uma das sete maravilhas do mundo.

Wine

Pablo Perinio estará em Belém no final do mês (Divulgação)

Sommelier e diretor de marketing da Casa Perini, Pablo Perini estará em Belém no final do mês para dois eventos. Um do Conjove ACP no Balacoolbar. E outro será no Mokae.

Moda

Estudante Gabriele Monteiro (Albert)

A estudante de Odontologia,Gabriele Monteiro, brilhou em editorial de moda na capital paraense.

Open House

Percília Corrêa receberá convidados para open house (Divulgação)

A empresária Percília Corrêa receberá convidados, dia 21, para o open house na nova loja em um belo casarão na Quintino com a Tirandentes, em Belém.