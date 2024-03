Nossa posse no Conselho da Mulher Empresária, show de comédia e muito mais na coluna

Sucesso

O grupo Marmobraz vai inaugurar na próxima terça-feira, dia 26, a tão sonhada loja de Planejados. A Idelli agora é Marmobraz. Durante o coquetel para convidados será lançado o Prêmio de Arquitetura e Design e o Prêmio das Construtoras Destaque, este último, uma parceria com o Sinduscon. E vem por aí muitas novidades da loja.

Ciência

Neste mês dedicado às mulheres, o Instituto Tecnológico Vale – Desenvolvimento Sustentável recebeu nove jornalistas de veículos paraenses em sua sede, localizada em Belém, para uma roda de conversa sobre diversidade e o papel das mulheres na produção científica na Amazônia e os desafios da sustentabilidade na região para o presente e para as futuras gerações.

Eventos

A associada da Business Eventos Patrícia Maslova Goddoy foi escolhida para estar à frente da reativação da Associação Brasileira das Empresas de Eventos (ABEOC) no Pará. O convite foi feito durante reunião com membros da entidade na última semana, entre eles o presidente Enid Câmara, a gerente executiva Emanuela Costa e o consultor Josbertini Clementino.



Série

Marlena Soares, Presidente do Instituto Regatão Amazônia, que atua em Alter do Chão promovendo ações e projetos culturais, foi destaque na página do Instagram das Sandálias Ipanema. A postagem faz parte de uma série que narra histórias inspiradoras de mulheres que estão mudando a realidade e abrindo caminhos para outras mulheres.

Almoço

A empresária Mayanna Oliveira Beckman é a nova presidente do Conselho da Mulher Empresária da ACP e a sua diretoria realizará, no dia 27 de março, o primeiro Almoço Empresarial do CME, no Famiglia Sicília. Haverá um bate papo com a especialista em treinamento empresarial, Ely Ribeiro, que falará sobre “Conexão com Propósito”.

Comemoração

Foto: Divulgação

Isan Anijar e os filhos Meg, Paola e Salomão e o irmão dele, Iran Anijar, vão celebrar os 50 anos da Marmobraz, na próxima terça-feira, dia 26, em Belém.

Internacional

Foto: Divulgação

O empresário Dhiogo Costa e a esposa Natalia Cohen curtiram temporada de férias em Paris, na França.

Aniversário

Foto: Divulgação





A empresária Priscilla Cordeiro comemora idade nova no próximo domingo, dia 24 de março, com festa entre amigos e familiares.

Idade Nova

Foto: Divulgação





A odontóloga Geisa Cecim Vianna, festeja aniversário nesta quinta-feira, 21 de março. A comemoração será em família.

Empresarial

Foto: Divulgação





Mayanna Oliveira Beckman assumiu a presidência do Conselho da Mulher Empresária do Pará no biênio 2024/2026.

Teatro

(Foto: Divulgação)





O ator Marcelo Médici apresenta a comédia "Cada Um Com Seus Pobrema" , nos dias 23 (sábado) e 24 de março (domingo), no Theatro da Paz, em Belém. Ingressos na bilheteria.