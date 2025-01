Nicolas na Tailândia, Mitico, Host do PodPah e mais; veja quem foi notícia essa semana

Sustentabilidade-I

O projeto Amazônia para Sempre vai beneficiar seis organizações na Grande Belém. São elas : Instituto Peabiru; Associação de Apoio à Economia Popular da Amazônia; Associação da Comunidade Quilombola Sítio Cupuaçu/Boa Vista; Associação dos Recicladores e Recicladoras de Ananindeua e Cooperação da Juventude Amazônida para o Desenvolvimento Sustentável e Instituto Amigos da Floresta Amazônica.



Sustentabilidade-II

O Projeto Amazônia para Sempre é uma iniciativa dos festivais Rock Rio e The Town, com apoio da Vale. A verba que será dividida entres os escolhidos é de R$2 milhões. Eles desenvolvem ações como promoção dos direitos das mulheres, geração de renda, conservação da natureza, turismo de base comunitária, agroecologia, reciclagem e valorização da cultura tradicional, na Região Metropolitana de Belém.

Otimismo

Na expectativa para 2025, 3 em cada 4 estão otimistas para o ano que está chegando. É o que mostra uma pesquisa feita por VTrends, hub de pesquisas e insights da Vivo. O estudo constatou que as mulheres apresentam maior otimismo, com 76%, em comparação aos homens que alcançaram 69%. As Regiões Centro-Oeste e Norte são as mais confiantes do Brasil com a porcentagem de 80%.

Música

A cantora e compositora Nanda Miranda disponibilizou em seu canal no Youtube o clipe da música “Querido Dia 17”, faixa que faz parte de seu álbum de estreia ‘Meus Boleros’. Gravado no Acará, cidade natal da artista, o projeto foi selecionado pelo Edital Lei Federal Paulo Gustavo, via Secult Pará, Governo do Pará, Ministério da Cultura / Governo Federal.

Clipe

O cantor e compositor MC Believe, nome importante da cena LGBTQIA + de Belém, lançou o clipe da música “Não Sou Mais Sua” no seu canal oficial do YouTube. A canção, que mistura arrocha com brega, chega para reforçar a trajetória de um artista que tem quebrado barreiras e desafiado normas sociais.

Sucesso

Com mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, a ex-BBB paraense Paula Freitas, comemora sucesso como influenciadora em 2024. Na foto, em Fernando de Noronha (Márcio Oliveira)

Internacional

O jogador do Paysandu, Nicolas, escolheu as paradisíacas praias da Tailândia para comemorar a chegada do ano novo (Divulgação)

Família

A top model paraense de maior sucesso no worldfashion, Emilly Nunes, curtiu as festas de fim de ano ao lado da família, em Belém (Divulgação)

Verão

O ator e apresentador paraense Mitico, Host do PodPah, passou a virada de ano em Salinas, ao lado da família (Divulgação)

Férias

A influenciadora paraense Jessica Castro se divertiu no frio dos alpes franceses na luxuosa Courchevel, considerada a capital mundial do esqui (Divulgação)

Moda

Natcha Aguilera brilhou em ensaio de moda na capital paraense. A produção foi de Romário Gonçalves. (Will Brito)