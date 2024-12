Modelos paraenses fazem editorial de moda no Mercado de São Braz; veja na coluna

Show

A cantora e compositora mineira Ceumar acaba de anunciar que apresentará em Belém a turnê nacional que celebra seus 35 anos de carreira. Os shows serão nos dias 1 e 2 de fevereiro de 2025, no Margarida Schivasappa, com entrada franca. "Ceumar 35 Anos de Música" é uma imersão na trajetória musical de três décadas da talentosa artista.



Grife

O sucesso foi tanto que, mesmo depois do final de ano, os famosos panetones continuam em alta, na vinheira de Rodrigo Aguilela e Mayara Hamad. Destaque para os italianíssimos e luxuosos Dolce Gabbana. Se a embalagem já é um presente, imagina o conteúdo...

Sustentabilidade

A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) conquistou, pelo quinto ano consecutivo, o título de universidade mais sustentável da região Norte do Brasil na classificação do GreenMetric 2024. A Ufopa subiu seis posições em relação ao ano anterior, alcançando, além do primeiro lugar na região Norte, a 25ª colocação entre as universidades brasileiras.

Parceria

A EY, uma das principais consultorias e auditorias do mundo, e o Governo do Pará firmaram uma parceria para revitalizar o antigo prédio da ParáTur, em Belém. No espaço vai surgir o EY Business Nature House, ponto de encontro do setor privado com o setor público e a sociedade civil no ano de 2025, até a COP30, a principal conferência mundial sobre mudanças climáticas.

Música

O rapper Moraes MV lançou o single e videoclipe de “Fúria Negra”. Com a participação de Nic Dias, a faixa também tem assinatura do produtor musical Erick Di. A música e videoclipe já estão disponíveis nas plataformas digitais e Youtube. Em janeiro de 2025, ele lança o primeiro álbum “Ontem, hoje & amanhã".

Matrimônio

Giovanna Maria de Azevedo e José Djardan de Azevedo celebraram a união na Igreja do Carmo, na Igreja do Carmo, em Belém. A festa foi na One Hall (Naviar Fotografia)

União

Gabrielle Azulay e Bruno Wariss se casaram na tradição judaica na capital paraense. A festa foi no restaurante Santa Grelha (Ubirajar Bacelar)

Casamento (ALisboa Fotografia)

João Lima e Laura Lima se casaram em uma belíssima cerimônia na capital paraense. O wedding planner foi na Tulle Assessoria de Eventos (ALisboa Fotografia)

Wedding

Pâmela Falcão e Adriel Costa escolheram o Complexo Feliz Luzitânia para o ensaio Pré-Wedding. O casamento será no ano que vem em Belém (Naviar Fotografia)

Moda

As tops Bia Ornela, Carol Barbozza, Chinecherem, Fernanda Malli, Isabella Montagna e Maria Carolina brilharam em editorial de moda no Mercado de São Braz, em Belém. O styling foi de Diogo Carneiro (Nando Pinheiro)

Confraternização (Foto: Divulgação)

Um grupo de jovens amigos empresários de Belém se reuniram para comemorar as conquistas de 2024 na tradicional confraternização da Marola (Divulgação)