Estrela

A modelo paraense Kelly Melém é a estrela da edição de janeiro da revista Sexy. As fotos foram feitas num casarão no centro de São Paulo. (Divulgação)

Lançamento

Fanny Rodrigues é vocalista da recém lançada Banda Di Rocha que está estourando nas rádios paraenses com o hit "Tornozeleira". O clipe teve produção da JefferSom. (Divulgação)

Moda

A top Emilly Malty foi destaque em um editorial de moda na capital paraense. (Albert Miller)

Beleza

A noiva Emilly Avancini estava deslumbrante na cerimônia de casamento. A beleza dela teve assinatura do Salão Junior Fiel RG. (Divulgação)

Celebridade

O ator Cauã Reymond foi escolhido para capa da revista Harper´s Bazaar Brasil deste mês. Na entrevista ele fala da alimentação vegetariana que vem adotando. (Henrique Gendre)

Mister

Hendson Baltazar, Mister Manhunt Brasil 2021, vai representar o pais na disputa mundial na Ásia. O personal trainer é o atual Mister Brasil CNB Ceará. (Karran Rodrigo)

Comemoração

Os jogadores Eduardo Ramos e Marlom comemoraram o acesso do clube do Remo à série B. Foram 13 anos de espera para esse retorno. (Divulgação)

Música

Artista natural de Ourém, o paraense Amaury Ramalho mostra que na terra do brega também tem sofrência. O ritmo, que faz sucesso no Brasil com o sertanejo universitário, ganha pitadas regionais em “Eita, pega”, novo single do artista. A música será lançada dia 22, nas plataformas digitais, e também ganhará um videoclipe, o primeiro da carreira solo de Amaury. O single está sendo mixado em São Paulo, e conta com uma banda de peso.

Crescimento

Em um ano atípico por conta da pandemia da Covid-19, em 2020 a iniciativa da Federação das Indústrias Paraenses (Fiepa), a REDES, se manteve atuante no estímulo ao fomento da sustentabilidade econômica do estado. Promoveu negócios, capacitações e eventos digitais. Atualmente 40 empresas apoiam a iniciativa e ajudam a promover o crescimento econômico local.

Clipe

Félix Robatto apostou na tradicional chuva para festejar os 405 anos da capital paraense. Ele lançou o clipe da música inédita “Noite de Toró”, um Carimbó que fala da tradicional chuva que cai em Belém. O projeto do clipe “Noite de Toró” foi inscrito e aprovado pelo edital Aldir Blanc Pará e é um dos inúmeros projetos realizados pela Lei Aldir Blanc Pará, Secretaria de Cultura do Pará, Governo do Pará, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Os protagonistas do clipe foram Patrick Moraes, que trabalha como produtor na noite de Belém há mais de 20 anos, e a maquiadora Lanna Filgueiras, além de Félix.

Memorial

O memorial Verônica Tembé, está aberto ao público na área da antiga Casa da Mata, no Parque Estadual do Utinga Camillo Vianna. O nome do espaço é uma homenagem à primeira cacica dentre os Tembé-Tenetehara, que atuou como notável articuladora política O Memorial abrange a região Norte e Centro-Oeste. São 168 itens de um acervo de 1700 peças que constituem o acervo do índio, que hoje está sob a guarda do sistema integrado de museus do Pará.

POUCAS & BOAS

- Mara Santiago tomou posse como nova presidente do clube Bancrévea na semana passada. A cerimônia cumpriu todas as regras da pandemia e reuniu sócios, amigos e familiares da nova gestora.

- Quem comemorou idade nova ontem(18) foi Adriana Mariah Gama. Ela que mora no Egito, festejou a data ao lado do marido, Mohamed Hamdy.

- O enfermeiro dermatológico Marcelo Mendes está em São Paulo em fase de finalização do pós-doutorado em Estomaterapia no Hospital Albert Einstein. A previsão de conclusão é no mês de março.

- A nutricionista paraense Thayana Albuquerque , mestre em Neurociências e Biologia Celular, embarca em novo desafio na carreira, com ênfase na nutrição funcional.

- Segue até o dia 20 de janeiro a festividade de São Sebastião na Paróquia do santo no bairro da Sacramenta, em Belém. No dia 20 haverá carreata em homenagem ao padroeiro.