Casamento

Vitor Gadelha e Karen Alves casaram em belíssima cerimônia realizada na Vie Rose, em São Paulo. O celebrante foi Marco Aurélio Nogueira.

(Eder Sekine)

Miss Mundo

Maria Carolina, 20 anos, modelo e estudante de Nutrição, vai representar o Pará no Concurso Miss Brasil Mundo 2021. A coordenação local é de Katia Corrêa.

(Foto: Lucas Amim)

Música

A cantora paraense Inesita lançou o single “Vertical” nas plataformas digitais. A música segue o encontro da potência do rock com elementos regionais.

(Divulgação)

Casamento

Ana Carolina Ribeiro e Gustavo Betzel casaram em linda cerimônia na Capela Pão de Santo Antonio, em Belém. A beleza da noiva foi assinada por Junior Fiel.

(Foto: GQ Estúdio)

Beleza

A top paraense Bella Mello foi estrela de ensaio fotográfico no Rio de Janeiro pelas lentes do badalado fotógrafo e maquiador Fernando Torquato.

(Foto: Fernando Torquato)

Mister

Maclaudio Oliveira e Gustavo Tavares foram os vencedores do Concurso Mister Pará Tur e Teen 2020. Na foto, com Thiago Oliveira, Mister Brasil Tur 2019.

(Jordy Neves)

Senior

O ator e modelo paraense Mário Moraes Rêgo foi eleito Mister Continente Brasil Senior. A final do concurso aconteceu em João Pessoa, na Paraíba

(Divulgação)

Expedição Liberal-I

Para estimular o desenvolvimento técnico, criativo e o ingresso no mundo da informação, o Grupo Liberal realiza o Expedição Liberal, um projeto que visa ensinar produção audiovisual para estudantes de escolas municipais no Pará, nas cidades de Bragança, Parauapebas, Altamira e Soure.O Expedição Liberal vai mostrar as belezas da região, a realidade do povo da floresta, cultura e história, por meio da produção de vídeos feitos pelos próprios moradores, sob a supervisão de profissionais do mercado audiovisual paraense.

Expedição Liberal-II

A primeira parada será em Bragança, com alunos do 6° ao 9°, de escolas públicas municipais. Na primeira etapa os estudantes vão participar de um curso on-line, desenvolvido pela equipe do programa, chamado “Produção audiovisual na palma da mão”. Na segunda etapa, os alunos selecionados irão participar de oficinas presenciais conduzidas pela equipe de produção do projeto. O Expedição Liberal é uma realização do Grupo Liberal com o apoio da Vale.

Responsabilidade Social

Dez jovens estudantes de Barcarena estão se dedicando à elaboração de projetos socioambientais durante a quarentena. Sem sair de casa, os participantes do Projeto Pioneiros, iniciativa da Águas de São Francisco, conheceram a empresa e conversaram com profissionais da concessionária de saneamento de forma virtual. Em fase final das atividades, os jovens elaboraram projetos e podem representar Barcarena em concurso nacional. Será o novo normal da Responsabilidade Social?

Lançamento

Superar o fim de um relacionamento amoroso é o norte do single “O jogo virou”, do cantor paraense Anck. A canção autoral também ganhou um videoclipe, que pode ser conferido no canal do YouTube. "O Jogo Virou" é um mix de reggaeton, pop e eletrônica. Com letra de Ale Navegantes e produção musical Rodrigo Camarão, a canção aborda uma situação corriqueira, que muitos já viveram. A canção pode ser ouvida em todas as plataformas digitais do artista.

POUCAS & BOAS

* A série de reportagem “ A Covid no Marajó”, com o repórter André Laurent, da TV Liberal, foi a vencedora na categoria Telejornalismo, no Prêmio Simineral de Comunicação 2020.

* A Rádio Liberal também foi vencedora do prêmio Simineral com a reportagem “ Indígenas desafiam a comunicação na Amazônia”, do jornalista Celso Freire.

O fotógrafo Tarso Sarraf foi o vencedor na categoria Fotojornalismo, com a reportagem “Falta de água prejudica prevenção na pandemia na cidade da Ilha do Marajó”, da Folha de São Paulo.

* O jornalista e produtor cultural Luiz Cláudio Fernandes confirmou que em junho de 2021 a sua revista, a DESIGN.COM, promoverá o Festival Paraense de Cultura, Arte, Design, Arquitetura e Moda.

* A revista Desassossego, da USP, publicou um artigo do professor, pesquisador e escritor paraense Filipe Nassar Larêdo. O texto fala da obra de José Saramago. Filipe é Mestre em Literatura e Crítica Literária pela PUC-SP.