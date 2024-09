Ministro do STF é convidado para evento em Belém

Arte-I

O 41º Salão Arte Pará, que traz o tema “UM NORTE [ transcursos- caminhos]”, terá Luiz Braga como artista homenageado da mostra 2024. Os trabalhos selecionados poderão ser vistos a partir do dia 3 de outubro, na Casa das Onze Janelas, em Belém. O Arte Pará é apresentado pelo Instituto Cultural Vale, por meio da Lei Rouanet. A realização é da Fundação Romulo Maiorana (FRM).

Arte-II

A exposição "Cores da Fé" ”, collab da artista plástica Rose Maiorana com o repórter fotográfico Tarso Sarraf, será aberta na próxima sexta-feira, dia 4 de outubro, na Galeria de Arte do CCBEU. A mostra retrata as múltiplas e coloridas expressões da fé paraense no Círio de Nazaré. A visitação poderá ser feita de 7 de outubro a 4 de novembro. A exposição tem apoio cultural da Porte Engenharia, Grupo Liberal, Caribeña e CCBEU.

Encontro

O Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso é um dos convidados do evento “Estratégias Práticas para Equidade Racial”, que será promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará, nesta terça-feira, 1º de outubro, a partir das 9 horas, no Auditório Desembargadora Maria Lúcia Gomes Santos, edifício-sede do TJE-PA em Belém.

Círio

O Livro do Círio Oficial, que tem a chancela da Arquidiocese de Belém, Congregação dos Padres Barnabitas e Diretoria da Festa de Nazaré, será lançado no próximo dia 08, durante a abertura da festa de Nazaré na Casa de Plácido. Uma das novidades deste ano são os QR Codes espalhados pelo livro, incluindo uma playlist do Círio.

Eventos

A Business Eventos enviou dois coordenadores do time para participar de uma imersão no Rock In Rio.O coordenador de eventos Marcelo Mousinho e o promotor de eventos Bruno Moraes foram os únicos do segmento a participar da imersão pelo Estado do Pará. O objetivo foi trazer para Belém as principais tendências já praticadas no Brasil e no mundo no ramo de eventos.

Casamento

Legenda (Naviar Fotografia)

Thaynnar Kizan e Hiago Mota se casaram em uma linda cerimônia na Fazenda Toca da Jiboia, em Bragança.

Prêmio

(Carlos Borges)

Foi um sucesso a festa do Prêmio Sebrae de Jornalismo realizada no One Hall , em Belém. Jornalistas do Grupo Liberal estavam entre os finalistas premiados.

Climate Week

(Divulgação)

O governador Helder Barbalho visitou a Casa da Amazônia em Nova York (EUA) durante a programação da Climate Week 2024. Na foto, ele com Célia Barbosa e Ana Claudia Costa.

Comemoração

(Carmem Helena/ O Liberal)

A Adida Cultural, Educação e Imprensa da Embaixada Americana, Elizabeth Detmeister, participou das comemorações dos 69 anos do CCBEU Belém. Na foto, ela com Ana Celeste Franco e Lincoln José da Costa.

Reconhecimento

(Divulgação)

A médica Gisele Maradei representou o pai, o ortopedista Dr. João Maradei Pereira, na entrega do título de Membro Emérito do Colégio Brasileiro de Cirurgiões - CBC. Na foto, Gisele com a filha Nina e o esposo Márcio Raposo.

Documentário

(Divulgação)

O cineasta paraense Danilo Moura esteve no Rio de Janeiro realizando gravações para um documentário sobre o icônico Santuário do Cristo Redentor.