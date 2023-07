Wedding

Igor Auad e Ana Carolina Queiroz escolheram a Ilha do Mosqueiro para o ensaio do Pré-Wedding. A cerimônia de casamento será no mês de novembro em Belém. (s3a fotografia)

MUITOS LIKES

Série

O ator paraense Tiago Homci gravou semana passada no Rio de Janeiro uma participação na terceira temporada da série Arcanjo Renegado, do GloboPlay. (Divulgação)

Aniversário

Vitória Lopes comemorou aniversário de 16 anos ao lado dos pais Vera Cristina Portela e Jardel Lopes. (Divulgação)

Casamento

Andréa e Marcus Coura se casaram em uma belíssima cerimônia no Espaço Fra, em Belém. A decoração foi de Abimael e o cerimonial de Gitana Abbade. (Casal Marques Fotografia)

Mister Pará

Roberto Sousa foi eleito Mister Pará 2023. A coordenação do concurso é de Péricles Castro. Na foto, o vencedor e Elizete Cardoso. (Reynaldo Brito)

Show

A cantora Mari Fernandez faz show na primeira noite do Festival Pé na Areia, em Salinas, na próxima sexta-feira, dia 21. Selo da Bis Entretenimento e Roma Eventos.(Divulgação)

Empreendedorismo

O Conselho da Mulher Empresária já preparou a agenda de eventos para o segundo semestre. Dentre os confirmados e um dos mais esperados, será a Feirinha CME, no dia 05 de agosto, onde as associadas poderão expor e vender os seus produtos, no Espaço Donadelas.

Rock

A Banda Rock Way, a DJ Marina Morais e Roosevelt Bala serão as atrações da festa alusiva ao Dia Mundial do Rock, que a AP realizará hoje (13), na sede campestre, a partir das 20 horas. No repertório, os grandes sucessos de Pink Floyd, Pearl Jam, The Beatles, The Doors, Led Zeppelin, Queen, AC/DC e muito mais!

Lançamento

A banda Virtudão lançou ontem a primeira parte do seu audiovisual em todas as plataformas de música e no Youtube. “Quintal do Virtudão edição Combu” foi gravado no último dia 27, em um lounge na Ilha do Combu, em Belém, durante um sunset.

Diversidade

A secretária nacional de Promoção e Defesa dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, Symmy Larrat, será recebida pela Prefeitura de Belém, por meio da Coordenadoria da Diversidade Sexual (CDS), para programação hoje e amanhã. Na ocasião, a secretária participará de agendas voltadas à população LGBTI+, organizadas pela gestão municipal.

Labirinto

No Lounge do 1º piso, do Castanheira Shopping, tem diversão garantida para a turminha. O ‘Labirinto Fantástico’, é uma atração cheia de desafios e brincadeiras lúdicas. Totalmente gratuita, a atração recebe crianças de 5 a 12 anos, todos os dias: segunda às quintas-feiras das 14h às 20h, às sextas e sábados das 10h às 22h e aos domingos, das 14h às 22h.