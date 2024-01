Mangal das Garças é cenário para ensaio de pré-wedding; veja mais na coluna

Instituto-I

O Instituto Dea Maiorana, lançado na semana passada, na Ilha do Combu, em Belém, será liderado por Camille Bemerguy, PhD em Economia, mestre em Planejamento do Desenvolvimento e especialista em Bioeconomia e políticas sociais e ambientais inclusivas. A consultoria é da ViaFloresta, hub de inteligência estratégica.

Instituto-II

O Instituto Dea Maiorana também conta com parceria da Marola, agência digital responsável pelo desenvolvimento do hotsite; da FX Produtora, que realizou os filmes da campanha de lançamento do IDEA; e dos fotógrafos Tarso Sarraf e João Ramid, que cederam imagens dos seus arquivos pessoais para o projeto.

Voluntariado

Com o propósito de contribuir para transformar a vida das pessoas, em respeito à natureza e aos territórios, no ano passado, as ações dos comitês de voluntariado da Hydro e da Albras chegaram ao número de, aproximadamente, 30 mil beneficiados, na Amazônia, nos territórios onde as empresas atuam, e Rio de Janeiro, por meio de 700 horas de dedicação de mais de 2.500 voluntárias e voluntários.

Recital

O recital de formatura do cantor e fonoaudiólogo Rodrigo Schumacher será nesta terça-feira, dia 30 de janeiro, às 19h, na Igreja de Santo Alexandre. A apresentação de canto lírico vai ser à luz de velas, com clássicos do brega na versão erudita e da música clássica. Serão cinco idiomas cantados: peças em alemão, francês, italiano, inglês e português.

Baile

Será no próximo dia 2 de fevereiro, o Baile Vermelho e Verde do Grêmio Português. As atrações vão ser Mariza Black, Gabriel Xavier e DJ Edu Couto. A tradicional festa de carnaval gremista reúne música boa e marchinha de carnaval. Tudo isso no salão de eventos. Os ingressos estão à venda nas sedes campestre e social do clube, em seus horários de funcionamento.

Casamento

Iann e Bella escolheram o Mangal das Garças, em Belém, para o ensaio de pré-wedding. O casamento será no dia 6 de abril. (Foto: Romulo Silva)

Internacional

O cantor Marcelo Brazão curte temporada de férias na Europa acompanhado da esposa Ana Luiza Freitas. Na foto, o casal na Itália. (Foto: Divulgação)



15 anos

Kamilly Ribeiro, filha de Fabio e Katarina Ribeiro, ganhou uma linda festa de 15 anos, no último sábado, na Usina, em Belém. (Foto: Carol Marques)

Aniversário

O educador físico paraense Igor Oliveira festejou idade nova em Fortaleza, onde está radicado atualmente. (Foto: Divulgação)

Carnaval

A personal trainer Emille Martins foi uma das madrinhas do Bloco Kalango, no Circuito Porto Folia, em Belém. (Foto: Divulgação)

Congresso

O Desembargador Gursen de Miranda, Themis Eloana, Ronilda Sandra, Caio Sandro e Essayra Raisa no lançamento do V Congresso Internacional de Direito Amazônico e do XVI Congresso Mundial de Direito Agrário. (Foto: Divulgação)