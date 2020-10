Lutador paraense vai participar do Revelation FC, no mês de dezembro, em Belém

Festival

O Festival Se Rasgum TV Show revelou os nomes das primeiras atrações que irão participar da sua programação. Anna Suav, STRR, Farofa Tropikal, Elder Effe & Os Comparsas, Liège, Orquestra Aerofônica, Kikito, Pelé Do Manifesto e Everton MC e Thais Badu são vencedores do edital dos showcases voltados para artistas paraenses. A edição deste ano vai ao ar de graça para os inscritos no canal YouTube/serasgum, durante os dias 14, 21 e 28 de novembro.

Literatura

O poeta paraense Alfredo Guimarães Garcia, representou o Pará no Festival da Poesia que aconteceu na cidade de Dois Córregos, no interior de São Paulo, na semana passada. Desde 1985 o escritor constrói sua história na literatura brasileira com livros de contos, poesia e crônicas, além de diversos títulos em literatura infanto-juvenil. O festival reuniu poetas de 26 estados brasileiros e o Distrito Federal por meio de webinares.

Reconhecimento

O Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua (PA), conquistou uma das mais importantes certificações de qualidade de serviços de saúde do país.Concedida pela Organização Nacional de Acreditação (ONA), a certificação Acreditado Pleno atesta que o Metropolitano atende aos padrões internacionais de qualidade e segurança assistencial dedicados aos pacientes.A organização avalia as unidades de saúde em três níveis de abrangência: Acreditado, Acreditado Pleno e Acreditado com Excelência.

Música

O Festival Canção da Transamazônica (Fecant) chega à 6ª edição com R$ 34.500 em prêmios. A inscrições gratuitas estão abertas para todo o Brasil. O festival acontecerá presencialmente nos dias 18 e 19 de dezembro, no Centro de Eventos do município de Altamira, Sudoeste do Pará. Vanessa da Matta fará o show de encerramento. Doze músicas serão selecionadas para a eliminatória regional, no dia 18, da qual participarão somente compositores da região do Xingu, e outras 9 músicas irão para a eliminatória nacional, no dia 19.

POUCAS&BOAS

- O Espaço Memória de Nazaré está aberto para visitação pública no Centro Social, próximo da Basílica. Funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às17h. Aos sábados, das 9h às 12h.

- A Fundação Carlos Gomes vai realizar O 36° Festival de Música Brasileira de 08 a 13 de novembro pelo canal do Youtube da FCG.

- Mayara Hamad está finalizando os detalhes para a reinauguração do restaurante da vinheria que pilota, na Brás de Aguiar.

- O público pode conferir a exposição “Conecte-se com a natureza – Áreas Protegidas do Pará”, no Parque Estadual do Utinga, em Belém. A promoção é do Imazon e Ideflor-bio.

- A JBS fez a doação de cinco mil marmitas para famílias carentes do Pará. Foi em comemoração do Dia Mundial da Alimentação, na semana passada.

Mister

Welington Araújo foi eleito o Mister Teen Pará 2020. Ele vai representar o Estado no Mister Teen Brasil que vai acontecer no mês que vem. (Divulgação)

Internacional

A jornalista paraense Priscila Melo curtiu férias na França ao lado do marido André Villa. Os dois aproveitaram para esquiar nos alpes do país europeu. (Divulgação)

Lançamento

A cantor Allanzinho, uma das referências do arrocha no Pará, acaba de lançar o single “Desvicia”. Em breve vem aí o clipe da música. (Divulgação)

Férias

O paraense Marcelo Campos escolheu o litoral da Bahia para curtir as férias. Na foto ele está na cidade de Imbassai. (Divulgação)

Live

As cantoras Alba Maria, Gigi Furtado, Lucinha Bastos, Andrea Pinheiro e Sandra Duailibe foram produzidas no Salão Junior Fiel RG para Live “Decore e Berlinda”. (Divulgação)

Luta

O lutador paraense de MMA, Fabio Vasconcelos, vai participar do Revelation FC, que vai acontecer no mês de dezembro, em Belém. Ele disputa na categoria Meio-Pesado. (Divulgação)

Casamento