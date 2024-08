Luiza Brunet vai participar de uma ação no Marajó de combate à violência contra mulheres

Círio Musical

Anjos de Resgate, Thiago Brado, Ana Gabriela, Davidson Silva, Adoração e Vida, Tony Alison, Ziza Fernandes, Ministério Seráfico e Sementes do Verbo, Vida e Cruz e Banda Caju, Rosa de Saron, Suely Façanha, Missionário Shalon, Adriana Arydes e Padre Cavalcante e Banda da Guarda de Nazaré são as atrações do Círio Musical 2024.

Direito Autoral

No próximo dia 24, compositores e artistas de Belém terão a oportunidade de aprender um pouco mais sobre direitos autorais. Eles vão assistir uma palestra da superintendente executiva do Ecad, Isabel Amorim, que foi convidada pelos organizadores do Festival Aceita, evento que acontecerá entre os dias 23 e 25, no Espaço Náutico Marine Club.

Wine

Claudio D’Áuria, diretor da prestigiada vinícola uruguaia Garzón, passou a semana acompanhado dos representantes locais Susana Oliveira e Renato Farias. Ele conheceu vários restaurantes da cidade e visitou o Sebrae, quando foi recebido pelo diretor superintendente Rubens Magno e pela diretora de operações, Cássia Costa. Vem muita parceria por aí.

Livro

O escritor e jornalista Salomão Larêdo lança no próximo dia 22 de agosto, o livro "Onze Bandeirinhas". Vai ser no estande da Larêdo Editora, às 16h, na Feira Pan Amazônica do Livro e das Multi Vozes, no Hangar. O livro é um romance ficcional totalmente cenariado no populoso bairro do Guamá, em Belém do Pará.

Exposição

Em uma programação totalmente gratuita ao público, a exposição “Paisagens Mineradas: Marcas no Corpo Território” será aberta no dia 5 de setembro, na sede da Associação FotoAtiva, localizada na Praça das Mercês, bairro da Campina, em Belém. São pinturas, videoarte, instalações e fotografias de onze artistas, todas mulheres.

Beleza

(Foto: Antonio Kayo)

Raquel Albuquerque, Miss Mundo Pará, vai representar o Estado no Miss Mundo Brasil no próximo dia 3 de setembro, em Machadinho, no Rio Grande do Sul.

15 anos

(Foto: Casal MarquesFotografia)

Malu Morgado comemorou 15 anos em grande estilo em Belém. A organização foi da Tulle Assessoria de Eventos.

Contabilidade

(Foto: Divulgação)

Os irmãos Angelo Santiago e Luan Santiago comemoram o lançamento de um moderno escritório de contabilidade na capital paraense.

Inauguração

(Foto: Carol Langanke)

Leandra Bisi Priante promove, nesta terça, dia 20, um coquetel de apresentação da nova Havanna, no Boulevard Shopping. Ela assumiu o comando da loja.

Dança

(Foto: Divulgação)

Igor Marques e João Augusto estão à frente do Circuito Norte em Dança. As apresentações ao público começam nesta terça-feira (20), no Teatro Margarida Schiwazzappa.

Justiça

(Foto: Divulgação)

A modelo Luiza Brunet vai participar de uma ação do Conselho Nacional de Justiça e TJE-Pará em Salvaterra, na Ilha do Marajó. A campanha é contra violência contra mulheres.