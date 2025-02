A 77ª edição do concurso Rainha das Rainhas 2025 consagrou a candidata do Clube do Remo, Lohanne Lima, como a nova soberana do carnaval paraense. Ela conquistou os jurados com beleza, coreografia, simpatia e o luxo da fantasia.

Lohanne Lima, do Clube do Remo, é a nova soberana do carnaval paraense Foto: Christian Emanoel Foto: Christian Emanoel Foto: Christian Emanoel Foto: Christian Emanoel Foto: Christian Emanoel Foto: Christian Emanoel Foto: Christian Emanoel Foto: Christian Emanoel Foto: Christian Emanoel Foto: Christian Emanoel Foto: Christian Emanoel Foto: Christian Emanoel Foto: Christian Emanoel Foto: Christian Emanoel Foto: Christian Emanoel Foto: Christian Emanoel Foto: Christian Emanoel Foto: Christian Emanoel Foto: Christian Emanoel Foto: Christian Emanoel Foto: Christian Emanoel Foto: Christian Emanoel Foto: Christian Emanoel Foto: Christian Emanoel Foto: Christian Emanoel Foto: Christian Emanoel Foto: Christian Emanoel Foto: Christian Emanoel Foto: Christian Emanoel Foto: Christian Emanoel Foto: Christian Emanoel Foto: Christian Emanoel Foto: Christian Emanoel Foto: Christian Emanoel

A vencedora, que é de Bragança, ganhou um carro zero quilômetro. A primeira princesa foi Eliza Almeida, do Cassazum; a segunda princesa foi Yanna Meireles, do Pinheirense; a 3ª princesa foi Alana Moraes, do Guará Park; e a 4ª princesa foi Sammya Xavier, do Bancrévea.O Concurso Rainha das Rainhas promovido pelo Grupo Liberal conta com patrocínio do Centro Universitário FIBRA, Cata Incorporadora, além de apoio da cerveja Caribeña e do shopping Bosque Grão-Pará.