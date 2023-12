Lizandra Steimbach representa o Pará no Miss Supranational Brasil 2023 no Rio Grande do Sul

Beleza Paraense

A estudante de nutrição Lizandra Steimbach representa o Pará no Miss Supranational Brasil 2023, que será realizado nesta quarta-feira (13), no Rio Grande do Sul. (BirdFotografia)

Casamento

Karoline Oliveira e Diego Araújo se casaram em uma belíssima cerimônia na Igreja da Sé, em Belém. A festa foi no Restô do Porto. (Naviar Fotografia)

15 anos

Nahime Tavares Abinader ganhou uma linda festa de 15 anos em Belém. Um presente dos pais Ursulla Tavares e Michel Abinader. (@luetillaestudio)

Internacional

O artista paraense Renan Malato é o novo contratado para o Walt Disney World ® Resorts Four Seasons, no terraço do 17º andar com vista para os parques Epcot e Magic Kingdom.(Myrian Paula)

Cop-28

A jornalista Fábia Sepêda brilhou na cobertura da COP-28, em Dubai, pela TV Liberal. Ela aproveitou para conhecer a cidade de Abu Dhabi. (Divulgação)

Carnaval

O cantor Tuca Fernandes será uma das atrações do Bloco Kalango 2023, ao lado de Ricardo Chaves e Ninha, no dia 13 de janeiro, no Espaço Náutico Marine Club, em Belém.(Divulgação)

Ciência

Começa amanhã (12) a V Semana Estadual da Ciência e Tecnologia 2023. O tema do evento é "Empreendedorismo e Inovação entre Rios e Florestas" e ocorrerá até o dia 20 deste mês, na Ilha do Combu, Parque da Residência e Parque de Ciência e Tecnologia (PCT - Guamá). A programação terá oficinas de robótica e empreendedorismo, exposição de trabalhos nas áreas de ciência, tecnologia, inovação e sustentabilidade. A promoção é da Sectet.

Solidariedade

O CREA-PA promove a 1ª edição do Natal Solidário, ação que arrecada alimentos e presentes às famílias carentes. Com o Slogan, “Um ato de solidariedade promovido por engenheiros e geo cientistas do CREA-PA”, os profissionais e funcionários podem entregar as doações na Sede ou nas Inspetorias do Conselho. A coleta será realizada até o dia 22 de dezembro.

Reconhecimento

Celebrando conquistas notáveis e inspirações para a comunidade de Recursos Humanos, a 11ª edição do Prêmio Ser Humano, promovido pela ABRH-PA, elegeu Nélia Lapa, vice-presidente de RH da Hydro, como a Profissional de RH Destaque deste ano. O prêmio incentiva o desenvolvimento de práticas inovadoras, que impulsionam o crescimento e a harmonia no ambiente de trabalho.

Solidariedade

A UNAMA - Universidade da Amazônia lançou uma gincana solidária de natal para arrecadar brinquedos e alimentos a serem distribuídos à comunidade. A programação tem como tema "Ser Solidário" e os interessados em participar tem até o dia 20 de dezembro para fazer a doação no Núcleo de Apoio de Ensino (NAE) da unidade Parque Shopping, das 8h às 20h.

Espetáculos

A Assembleia de Deus vai promover uma série de espetáculos de natal com o tema “Esperança, fé e salvação” para celebrar o nascimento de Jesus. O auge das apresentações acontecerá nos dias 24 e 25 de dezembro com a tradicional Cantata de Belém. Os espetáculos misturam encenações, cânticos de natal, tudo sincronizado com a orquestra.