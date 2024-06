Lide Pará celebra 50 anos de parceria entre Brasil e China em evento com autoridades

São João da Amazônia

Luan Santana, Henry Freitas, Mari Fernandez, Os Reis das Marcantes e Super Pop abrem nesta quinta-feira, dia 13, o Parárraiá- São João da Amazônia, no estacionamento do estádio Mangueirão, em Belém. As quadrilhas Amor de Mensageiro e Encanto da Juventude também vão se apresentar. O evento é 90% gratuito. É só chegar e curtir a festa.



Santo Antônio

Nesta quinta-feira, 13, acontece o encerramento da tradicional festividade em homenagem ao santo padroeiro dos casamentos na Paróquia de Santo Antônio de Lisboa. Durante todo dia serão realizadas celebrações religiosas. A partir das 20h vai ter show com o grupo Nosso Tom, no palco montado na Rua dos Tamoios, na Batista Campos, em Belém.



Florista

Ao completar dez anos de atuação como designer, Débora Goldenberg finalizou mais um curso de decoração para eventos, desta vez, na Escola Brasileira de Arte Floral e ministrada pelos experts Paulo Perissoto e Michel Benevenute. O certificado já está na parede!



Música

O cantor Emicida escolheu a capital paraense para o encerramento da turnê "AmarElo - A Gira Final". O show será no dia 28 de junho, no Espaço Náutico Marine Club e será a apresentação principal do Festival Ambienta. A venda de ingressos já está disponível diretamente na Bilheteria Digital.



Turismo

A Business Eventos, liderada por Patrícia Goddoy, foi uma das cinco empresas paraenses selecionadas para expor no Feirão do Turismo ‘Conheça o Brasil'. Promovida pelo Ministério do Turismo e pelo Conselho Nacional do Turismo (CNT), essa será a primeira edição do Feirão e ocorrerá simultaneamente em 16 das 27 Unidades da Federação no dia 24 de agosto.

Empresarial-I

(Blur Fotografia)

O Lide Pará celebrou 50 anos de parceria Brasil e China na última terça-feira, dia 11, em Belém. A vice-governadora Hanna Gassan prestigiou o evento.

Empresarial-II

(Blur Fotografia)

O presidente do Grupo Liberal, Ronaldo Maiorana, participou do encontro empresarial promovido pelo Lide Pará, em Belém. Na foto, ele e o filho Ronaldo Maiorana Jr, presidente do Lide Pará.

Casamento

(Blur Fotografia)

Ana Carolina Santalices e Caio Túlio Carmo se casaram em uma linda cerimônia na Igreja de Santo Alexandre, em Belém. A organização foi da Tulle Assessoria de Eventos.

Wedding

(Luiz Braga)

Henrique Andrade e Claudia Braga estão na contagem regressiva para o casamento que acontece neste sábado, dia 15, na Igreja São Geraldo Magela, em Belém.

Beleza

(Fernando Pinheiro)

A psicóloga paraense Cecília Nóbrega, de 25 anos, é a Miss Pará Terra 2024 e representará o Estado no Miss Brasil Terra 2024, marcado para o dia 30 de agosto, em São Paulo.

Parárraiá

(Fernando Pinheiro)

A cantora Joelma vai ser a grande atração da noite de encerramento do Parárraiá - São João da Amazônia, no estacionamento do Mangueirão. Ela promete um show emocionante.